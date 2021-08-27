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潮州商會舉辦百周年會慶  林鄭主禮致辭

國情動向 21:21 2021/08/27

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香港潮州商會百周年會慶暨第52屆會董就職典禮今晚（27日）在灣仔會展舉行，特首林鄭月娥作為主禮嘉賓致辭。并頒發會長證書予第五十二屆會長黃書銳。

其餘主禮嘉賓還包括，駐港國家安全公署鄭雁雄、中聯辦副主任何靖、財政司司長陳茂波。

香港潮州商會成立於1921年，是香港一百多萬潮籍鄉親中歷史最悠久及最具代表性的工商團體，會員均來自香港各行各業的潮籍精英。商會的宗旨是：敦睦鄉誼、促進工商、弘揚文化、服務社會、興學育才、扶貧救災。

長和系高級顧問李嘉誠為商會首席榮譽主席。第52屆的會長為黃書銳先生，副會長依次為陳智文先生、馬鴻銘博士BBS 太平紳士、高佩璇博士BBS 太平紳士、鄭敬凱博士, MH、蔡少偉教授及陳強先生。第52屆會董會共有136名會董。

潮州商會為會員及鄉親拓展商機，推動國際貿易。同時，在香港開辦學校，在各大專院校及商會屬下學校設立獎助學金， 推動公益及慈善事業，建立及資助各種文教基金。

商會多次捐款支援各地賑災，包括對今年夏天的河南水災捐出善款。商會近年來更注重凝聚鄉親力量，堅决支持香港《國安法》的制定和實施，支持香港特區政府依法施政，同心同德，共同抗疫，建設香港。 

第52屆會董會以「感恩、傳承、團結、奉獻」為主題，積極支持及參與國家與香港在「一帶一路」和粵港澳大灣區的建設發展，加強與世界各地潮藉人士和團體的經貿交流與合作，為國家、香港及家鄉的發展作出貢獻。

責任編輯：黃兆康

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