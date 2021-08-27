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與習近平通話 杜特爾特：不會在地緣政治傷害中方利益

國情動向 21:45 2021/08/27

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國家主席習近平周五（27日）與菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）通話，強調中方高度重視對菲關係，支持菲方堅定奉行獨立自主和平外交政策。杜特爾特則稱，菲中友誼經受住考驗，菲方不會在地緣政治中做傷害中方利益的事情。

據新華社報道，習近平表示，過去幾年，中菲關係歷經轉圜、鞏固、提升，建立了全面戰略合作關係，為兩國人民帶來實在利益、為地區和平穩定提供正能量。

習：深化友誼互信 睦鄰友好

他指出，中方願同菲方深化友誼和互信，堅守睦鄰友好大方向，確保兩國關係始終沿著正確軌道行穩致遠；又願與杜特爾特保持密切交往，常就彼此關心的重要事項交換意見。

習近平強調，中方將繼續同菲方加強抗疫合作，為菲方抗疫提供力所能及的支持和幫助。共建「一帶一路」倡議同菲律賓「大建特建」規劃對接已取得重要成果，中方願同菲方一道努力，推動更多合作項目落地。

面對疫情 杜特爾特：菲中患難見真情

杜特爾特則表示，過去5年，菲中開啟全面戰略合作關係的新時代。面對新冠肺炎疫情，菲中友誼經受住考驗，雙邊經濟合作逆勢上揚，很好詮釋了「患難見真情」。

菲方感謝中方提供疫苗等幫助，希望同中方繼續加強抗疫合作；又歡迎中方更多投資菲規劃建設項目，希望兩國基礎設施、農業等領域務實合作取得更多成果。菲方珍視同中方的友誼，不會在地緣政治中做傷害中方利益的事情，願積極推動東盟同中國關係持續發展。

值得注意，中美近期在南海問題上角力升溫。而美國拜登政府上任後，尋求修復與盟友關係；美防長奧斯汀（Lloyd Austin）上月訪問菲律賓後，杜特爾特決定收回終止美菲軍隊互訪協議，保留兩國軍隊聯合軍演的傳統。

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責任編輯：林佩怡

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