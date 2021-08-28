▲ 網信辦嚴打金融「黑嘴」：不得惡意唱衰中國經濟

繼整治娛樂圈「飯圈」亂象，國家互聯網信息辦公室周五再宣布，即日起專項整治各類網絡財經網站平台，重點打擊惡意唱空中國金融市場、唱衰中國經濟、金融「黑嘴」惡意唱空或哄抬股價、煽動悲情和恐慌等8種行為。

國家互聯網信息辦公室（國家網信辦）宣布，今次整治的範圍包括，財經類「自媒體」帳號、主要公眾帳號平台、主要商業網站平台財經版塊、主要財經資訊平台等四類網上傳播主體。

國家網信辦指出，一段時期以來，部分商業網站平台及其「自媒體」帳號屢屢發生違規發布財經新聞、歪曲解讀經濟政策、唱衰唱空金融市場、充當「黑嘴」博人眼球、造謠傳謠、敲詐勒索等違法違規行為，嚴重擾亂網絡傳播秩序，網民反映強烈。

從自媒到主要財經網站 都列整治範圍

國家網信辦因此決定自27日起開展「清朗·商業網站平台」和「自媒體」違規採編發布財經類信息專項整治行動。即日起至10月26日，為專項整治的第一階段。

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整改期間，國家網信辦將會同國家發展改革委、財政部、人民銀行、證監會、銀保監會等財經主管部門，督促指導主要商業網站平台，對照專項整治要求，集中清理一批違規發布的財經類信息，嚴處一批問題嚴重的網站平台，封禁關停一批充當「黑嘴」、敲詐勒索、社會反映強烈的「自媒體」帳號。

國家網信辦表示，此次專項整治，將重點打擊八類違規問題：

一、胡評妄議、歪曲解讀中國財經方針政策、宏觀經濟數據，惡意唱空中國金融市場、唱衰中國經濟等； 二、毫無立場、不加判斷地轉載搬運境外歪曲解讀中國財經領域熱點的報導評論等； 三、散布「小道消息」，以所謂「揭秘」、「重磅」、「獨家爆料」、「知情人士稱」為名進行渲染炒作，甚至造謠傳謠； 四、轉載合規稿源財經新聞信息時，惡意篡改、斷章取義、片面曲解等「標題黨」行為； 五、充當金融「黑嘴」，惡意唱空或哄抬個股價格，炒作區域樓市波動，擾亂正常市場秩序； 六、炒作負面信息對相關利益主體進行威脅恐嚇、敲詐勒索，謀取非法利益； 七、炒作社會惡性事件、負面極端事件，煽動悲情、焦慮、恐慌等情緒，借以推銷所謂「財商課」、各類保險產品等； 八、未嚴格履行身分認證程序，冒用濫用財經主管部門工作人員或專家學者等名義開辦財經專欄、帳號等。

微信隨即在28日宣布，根據國家網信辦要求，即日起至10月26日，微信公眾平台將開展整治違規採編發布財經類信息行為，對於充當「黑嘴」、敲詐勒索、社會反映強烈的財經自媒體帳號，一經發現，將在第一時間進行嚴肅查處並封禁關停。

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責任編輯：鄧國強

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