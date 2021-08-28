朱鎔基曾提拔 前財長金人慶死於火災細節曝光（第三版）

▲ 朱鎔基曾提拔 財新網：前財長金人慶今死於火災

財新網報道，前財政部部長金人慶今天（28日）因家中失火受傷去世，終年77歲。金人慶曾在前總理朱鎔基任內，被提拔為國家稅務總局局長、參與應對亞洲金融風暴；他在2005年曾被世界銀行、國際貨幣基金組織年會例報《新興市場》評為「年度亞洲最佳財長」。

（新增第五段,據報起火原因）

財新網報指，記者從多方信源處確認，今天（28日），財政部前部長金人慶因家中失火受傷，搶救無效死亡。但報道沒有說明細節。

央視：北京玉淵潭南路火警一老人死

而中央電視台今天（28日）12時42分發出的報道指，周五（ 27日）23時47分，北京市海淀區玉淵潭南路9號院19號樓1單元101室陽台書籍起火。消防部門迅速到場處置，28日0時17分火被撲滅，過火面積2平方米，現場救出一名年老傷者，後送往復興醫院，經搶救無效去世。但報道沒說明死者身份。

也有內地媒體報道，這名傷者火災送院後，延至今晨6時30分死亡。經核實後，死者為現年77歲的前財長金人慶。

鳳凰網則報道，金人慶夫人10天前過世，而金本人行動不便、要坐輪椅。他周五（27日）半夜給夫人燒紙錢時，不慎燒著家具，無法及時自救；火勢撲滅之後，金被送到醫院，搶救無效至周六（28日）早上6點不幸辭世。

金人慶生於1944年7月29日，為江蘇蘇州人，中央財政金融學院財政系畢業，具高級經濟師資歷。

金人慶1966年大學畢業後，因受文革影響，曾留校等待分配兩年。1968年10月，才被分配到雲南省永勝縣糧食局工作，開始了從政之路；他從基層做起，1985年8月時年41歲被擢升為雲南省副省長。

曾是溫家寶內閣 四大財經幕僚之一

1991年9月，在雲南工作了23年的金人慶調入財政部，出任副部長；1995年3月轉任國務院副秘書長、兼機關黨組副書記；半年後，出任中共北京市委常委、北京市副市長；1997年12月，晉升中共北京市委副書記。

在朱鎔基出任國務院總理後不久，1998年4月金人慶被宣佈出任國家稅務總局局長。此時正值亞洲金融危機，新一屆政府依然提出了增加稅收人民幣1000億元的目標，結果他妥善做好相關任務。

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至2003年3月，全國人大表決通過金人慶的財政部部長提名。媒體曾把他和時任國家發改委主任的馬凱、商務部前部長呂福源、人民銀行前行長周小川，並列為溫家寶內閣的「四大財經官員」。

曾被選為年度亞洲最佳財長

但任期尚未結束，2007年8月30日金人慶突然以個人理由辭去了財政部長的職務，同時，被任命為國務院發展研究中心的副主任，仍然享受正部長級待遇，這一安排引起外界議論。

至2009年11月，已到65歲退休年齡的金人慶，被免去了國務院發展研究中心副主任職務，平靜地結束了政治生涯。

【金人慶簡歷】 1962年9月考入中央財政金融學院（現中央財經大學）財政系。 1968年10月至1976年8月在雲南省永勝縣糧食局工作。 1976年9月至1979年5月任雲南省永勝縣糧食局副局長、縣財辦副主任、財貿黨委副書記。 1979年6月至1982年2月任中共雲南省永勝縣縣委常委、縣革委會副主任、副縣長。 1982年3月至1983年8月任中共雲南省永勝縣縣委副書記、代縣長、縣長。 1983年8月至1985年7月任中共雲南省麗江地委委員、行署副專員。 1985年8月至1991年9月任雲南省委委員、雲南省副省長。 1991年9月至1995年1月任財政部副部長、黨組成員。 1995年1月至1995年3月任財政部副部長、黨組副書記。 1995年3月至1995年10月任國務院副秘書長、機關黨組副書記。 1995年10月任第七屆中共北京市委常委。 1995年11月在北京市人大第十屆常委會第二十二次會議上被任命為北京市副市長。 1997年12月當選為中共第八屆北京市委常委、副書記。 1998年1月再次當選為北京市副市長。 1998年4月至2003年5月任國家稅務總局局長。 2003年3月在十屆全國人大一次會議上被任命為財政部部長。 2007年8月30日，被任命為國務院發展研究中心副主任（正部級）。 中共十五屆中央候補委員，十六屆中央委員，第九屆全國人大代表。 2009年11月23日，國務院免去金人慶的國務院發展研究中心副主任職務。

責任編輯：鄧國強

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