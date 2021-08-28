▲ 朱鎔基曾提拔 財新網：前財長金人慶今死於火災

財新網報道，前財政部部長金人慶今天（28日）因家中失火受傷去世，終年77歲。金人慶曾在前總理朱鎔基任內，被提拔為國家稅務總局局長、參與應對亞洲金融風暴；他在2005年曾被世界銀行、國際貨幣基金組織年會例報《新興市場》評為「年度亞洲最佳財長」。

財新網報指，記者從多方信源處確認，今天（28日），財政部前部長金人慶因家中失火受傷，搶救無效死亡。但報道沒有說明細節。

而中央電視台今天（28日）12時42分發出的報道指，周五（ 27日）23時47分，北京市海淀區玉淵潭南路9號院19號樓1單元101室陽台書籍起火。消防部門迅速到場處置，28日0時17分火被撲滅，過火面積2平方米，現場救出一名年老傷者，後送往復興醫院，經搶救無效去世。但報道沒說明死者身份。

金人慶生於1944年7月29日，為江蘇蘇州人，中央財政金融學院財政系畢業，具高級經濟師資歷。

曾是溫家寶四大財經幕僚之一

金人慶1966年大學畢業後，因受文革影響，曾留校等待分配兩年。1968年10月，才被分配到雲南省永勝縣糧食局工作，開始了從政之路；他從基層做起，1985年8月時年41歲被擢升為雲南省副省長。

1991年9月，在雲南工作了23年的金人慶調入財政部，出任副部長；1995年3月轉任國務院副秘書長、兼機關黨組副書記；半年後，出任中共北京市委常委、北京市副市長；1997年12月，晉升中共北京市委副書記。

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在朱鎔基出任國務院總理後不久，1998年4月金人慶被宣佈出任國家稅務總局局長。此時正值亞洲金融危機，新一屆政府依然提出了增加稅收人民幣1000億元的目標，結果他妥善做好相關任務。

曾被選為年度亞洲最佳財長

至2003年3月，全國人大表決通過金人慶的財政部部長提名。媒體曾把他和時任國家發改委主任的馬凱、商務部前部長呂福源、人民銀行前行長周小川，並列為溫家寶內閣的「四大財經官員」。

但任期尚未結束，2007年8月30日金人慶突然以個人理由辭去了財政部長的職務，同時，被任命為國務院發展研究中心的副主任，仍然享受正部長級待遇，這一安排引起外界議論。

至2009年11月，已到65歲退休年齡的金人慶，被免去了國務院發展研究中心副主任職務，平靜地結束了政治生涯。

責任編輯：鄧國強

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