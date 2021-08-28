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中美國防官員傳恢復對話  談危機管控和這些

國情動向 14:10 2021/08/28

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中美國防官員傳恢復對話  談危機管控和這些

中美似乎進一步重啟多個領域的接觸。路透社消息指出，美國五角大樓（國防部）一名高級官員已經和中國軍方進行視訊會議，是美國總統拜登上任以來雙方首次通話，對話內容聚焦在「危機與風險管理」。

路透社引述消息人士表示，五角大廈負責中國事務的副助理國防部長切斯（Michael Chase），上星期已經和中央軍委國際軍事合作辦公室副主任黃雪平，透過「中美國防熱線」（Defense Telephone Link）進行了安全視訊會議，對話內容聚焦在「危機與風險管理」。

消息人士也透露，目前美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）尚未和中方通話的主要原因是，目前雙方就誰是奧斯丁的「對應官員」還存有爭議。

美國國防部長奧斯丁  未知何時與中方接觸

根據路透社報道，多年來美國一直將對抗中國視為其國家安全政策的核心，拜登政府也將與北京的競爭稱為「本世紀最大的地緣政治考驗」，儘管雙方長期以來關係緊張、交談言詞激烈；但美國軍方人員一直希望能和中國軍方建立開放的溝通管道，希望能藉此緩解潛在的衝突。

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另外，針對美軍艦艇27日再通過台灣海峽，中國國防部發言人譚克非周六（28日）回應說，美方頻頻實施「類似挑釁行徑，性質十分惡劣」，中方堅決反對並強烈譴責，解放軍並對美艦「全程跟監警戒」。

他強調，「台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」，並指中方要求美方「認清形勢、停止挑釁」，不要為中美兩國兩軍關係製造障礙，破壞台海地區和平穩定。

美軍艦艇27日再通過台海  中方強烈譴責

他又說，中國軍隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

中國國防部作上述表態後，解放軍東部戰區發言人施毅也隨即表示，東部戰區27日出動作戰艦艇、殲轟機、殲擊機等多軍種力量，在東海「當面海空域」實施聯合警巡，並展開聯合對海突擊等科目訓練。

施毅說，這一行動旨在提高戰區部隊一體化聯合作戰能力。戰區將根據「周邊局勢」和「維護國家主權安全的需要」常態組織。

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責任編輯：鄧國強

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