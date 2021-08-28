85歲爺爺考獲飛機執照  衝上雲霄型過「Cool魔」（多圖）

▲ 85歲爺爺考獲飛機執照 型過「Cool魔」衝上雲霄

85歲的王德順是一位啞劇表演藝術家，79歲時因一場裸上身走秀一夕暴紅，被封為「中國最酷（Cool）爺爺」；更酷的是，王德順日前在北京的一家機場駕駛輕型飛機，完成了長達40分鐘的飛行，過程中還做了拐彎、爬高等操作，論「酷」不輸港劇《衝上雲霄》主角Cool魔。他亦刷新中國飛行學員年齡最大紀錄。

央視新聞報道，全中國共有7萬3000多個有效執照駕駛員，王德順就是其中一人，他近日成功拿下飛行執照，成了中國最大年齡的飛行學員。王德順在北京密雲穆家峪機場通過所有科目考試，駕駛斯洛文尼亞蝙蝠飛機製造公司生產的SW100輕型飛機，完成了長達40分鐘的飛行。

考取私用駕駛員執照 要用80天時間

公開畫面中，一頭白髮的王德順成功降落後走下機艙，有力的步伐加上挺拔的身姿，和他的年齡形成明顯反差。結束飛行後，他將這一消息分享到自己的社交平台，很快就有年輕粉絲留言評論：「太強了，爺爺，活得非常瀟灑！」

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王德順日前接受紫牛新聞採訪時表示，自己是帶著初心，想要實現兒時的飛行夢，被問到過程困難嗎？王德順說，「當然難，每一步都是新的開始，每一個理論我都要重新學習，但我不能因為它難而不去做，這是我想做的事情，我就要努力完成。」

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王德順說，考取私用駕駛員執照是他主動發起的，訓練從6月1日到8月20日，一共80天，「我用了30天的時間學習飛行理論，又用了50天的時間進行實際操作。」年滿17周歲的公民都可以申請考試，但需要有正式的體檢合格證才可以學習，為此王德順每天待在健身館訓練，最終成功拿到了醫生的簽字。

王老鼓勵年輕人：合情合理就努力去做

據報道，回想第一次飛上藍天的情形，王德順說腦子一片空白，書裡學到的理論明明記得很清楚，卻不會用了，「手忙腳亂，不知所措，不知道按哪個按鈕，不知道往哪飛，不知道怎麼控制飛機。」大約飛行了十幾個小時，在隨行教練的指導下，他逐漸掌握訣竅，在這場「年齡」的挑戰中，他又一次抵達勝利的終點。

除了開飛機，王德順是個不折不扣的「斜槓老人」，他是一位啞劇表演藝術家，代表作品造型啞劇被載入「中國大百科全書」戲劇卷；24歲當了話劇演員，57歲創造「活雕塑」藝術，65歲學習騎馬，78歲學習騎摩托，79歲走上T台走秀，80歲學打碟，85歲完成藍天飛行夢，精彩的人生也讓他被封為「中國最酷爺爺」。

王德順說，「別人經常問我為什麼能做到，我能想到的回答就是性格使然」，他也鼓勵年輕人，只要是合情合理的，就努力去做，不管它有多難。

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【誰是王德順？】 現年85歲的王德順，是內地造型啞劇演員，影視劇演員。 1960年，王德順開始做話劇演員。1985年，開始研究形體啞劇。1987年，經文化部派遣參加聯邦德國科隆市舉行第十二屆國際啞劇節，將中國的啞劇帶上世界啞劇舞台。1993年，創造「活雕塑」。 2003年，參演何平執導的動作電影《天地英雄》。2008年，參演張新建執導的古裝電視劇《闖關東》，2012年，參演張揚執導的喜劇電影《飛越老人院》。2014年，參演董阿成執導的懸疑短片《判若雲泥》，併入圍薩蘭託電影節 。 2015年3月25日，在北京798藝術中心參加設計師胡社光在國際時裝週發佈的2015秋冬時裝 。2016年11月4日，出演朱員成執導的劇情電影《盛先生的花兒》，在片中飾演患有老年痴呆的盛先生。

責任編輯：鄧國強