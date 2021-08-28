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趙薇被指下落不明 「天后也沒能聯絡她」

社會熱點 16:54 2021/08/28

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趙薇被指下落不明 「天后也沒能聯絡她」

內地娛樂圈近來捲起風暴，趙薇被列入「劣跡藝人名單」，不僅微博超話消失，作品也被下架；而她自26日事件發生至今，她始終神隱未發聲、更未現身。內地資深女演員袁立在網上論壇留言透露，「圈內已經沒有能聯繫上趙薇的人了，包括天后也是」，外界猜測這位天后指的是她的閨蜜好友王菲。

48歲女星袁立以「鐵齒銅牙紀曉嵐」、「母儀天下」享有高知名度，在演藝圈極有名氣、也人脈廣闊；但她去年3月不知為何微博突然遭永久禁言，自此她改在自己的官方論壇，以網絡暱稱「上帝是我父親」發文。

各方在估「天后」是誰？

袁立提及趙薇時，坦言「我也不知道趙薇怎麼了，我加的有圈內人的群裡每個人都在問，沒一個知道的……」更爆料有個小道消息，指說有名圈內好友試圖用微信聯繫趙薇，卻發現趙薇疑似連通訊軟體帳號都被封鎖了，但這件事的真實性還有待評估。

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袁立又提到，就算「天后」出馬也一樣找不到趙薇。不少網友好奇這位天后究竟是誰，有人推測天后就是趙薇20年的閨蜜王菲，兩人2001年合作電影《天下無雙》結識。

袁立最後更透露，此前以為，趙薇會因為旗下藝人張哲瀚的靖國神社拍照風波而受影響，所以趙薇可能要低調幾個月，沒想到一夜之間突然消失，讓圈內人都意外。

人民日報：誰碰紅線 誰走到終點

而內地官媒繼續評論娛樂圈各種狀況。《人民日報》27日發出銳評，標題便警告，「碰道德法律紅線，演藝之路就走到了『終點線』」。

文章直言在演藝圈必須先做人，以德為先，點名吳亦凡和鄭爽等人的行為缺少藝德又觸犯法律，警告演藝人員必須樹立正確觀念，「不讓那些劣跡藝人興風作浪，不給『飯圈』撕咬提供空間」。

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責任編輯：鄧國強

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