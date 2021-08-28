▲ 【新冠病毒起源】美情報調查無法定論 拜登這樣回應

美國情報機構已遞交病毒溯源報告，據報仍未能就病毒源頭得出結論。美國總統拜登宣稱，「在獲得答案前不會罷休」；而根據公布的報告摘要，美國情報界對病毒起源仍意見分歧。

中方已不斷批評，美方將病毒源頭調查政治化。中國常駐日內瓦代表陳旭24日致函世衛組織總幹事譚德塞，進一步重申中方在新冠病毒溯源問題上的一貫立場，強調武漢病毒研究所洩漏極不可能，這是中國—世衛組織溯源聯合研究報告得出的明確結論。

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他強調，如果有關方面堅持認為實驗室洩漏不能排除，就理應本著公平、公正的原則，對美國德特里克堡（Fort Detrick）基地、北卡羅來納大學開展調查。

中方多次批美「政治化」病毒溯源

而拜登在收到要求情報界進行的新冠病毒源頭調查報告後，香港時間今天發出新聞稿指出，疫情溯源的關鍵訊息在中國手中，但從疫情之初，中國政府就「阻擾國際調查人員與全球公衛成員獲取這些訊息」；時至今日，即使確診人數持續上升，中國仍拒絕外界呼籲的公開透明，且隱瞞訊息。

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拜登指出，世界理應得到答案，在獲得答案前不會罷休，「負責任的國家不會將這些責任推卸給世界其他地區」。

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拜登表示，美國將持續與世界各地理念相近夥伴合作，施壓中國充分分享資訊，並與世界衛生組織（WHO）合作，進行基於證據、專家主導的第二階段疫情溯源訪查，包括提供所有相關數據與證據。

根據美國國家情報總監辦公室（Office of theDirector of National Intelligence, ODNI）公布的非機密報告摘要，所有機構都認為，病毒來源可以有以下兩種假設：

一為人類自然接觸受感染動物

二為病毒與實驗室有關

但情報界判斷，病毒未被作為生化武器開發，多數機構也認為病毒並非來自基因工程。

拜登稱「在獲得答案前不會罷休」

摘要指出，4個情報機構與國家情報會議（National Intelligence Council）在低可信度下，認為病毒是從動物傳染給人類；另一個機構稱在「適度可信」之下評估，懷疑第一例人類感染新冠病毒與實驗室有關，包括可能涉及研究所的實驗、又或動物處理或採樣。

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但3個機構都表明，若沒有額外資訊，無法得出結論。

摘要指出，情報界與全球科學界對早期病例的臨床樣本、與流行病學數據缺乏全面了解。要對病毒起源做出最後判定，需要中國的合作，但北京拒絕分享資訊，並指責美國在內的其他國家。

責任編輯：鄧國強

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