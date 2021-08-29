趙薇IG突現談及父母帖子  疑報平安卻刪文

▲ 趙薇IG突現談及父母帖子 疑報平台卻刪文

女星趙薇被列入「劣跡藝人名單」，不僅作品都被下架、連微博超話都無法顯示，有圈內指她之後行蹤成謎，甚至連天后也找不到她。在敏感時刻，趙薇Instagram（IG）周日（29日）突發帖子，提到與父母談話，疑似報平安，但旋即又刪帖，為事件更添神秘。

趙薇在IG表示這是一個最好的季節，「和爸爸媽媽在一起聊天，就好像自己從未長大過，真好」，並附上一個愛心符號，心情似乎沒有受到影響。

趙薇被指下落不明 「天后也沒能聯絡她」

網傳「小燕子」趙薇被列「劣跡藝人」 作品一夜之間下架

趙薇26日開始「消失」後，和圈內好友完全失聯，帳號名為「向前看」的網友日前宣稱趙薇早已連夜出國，包機飛往法國波爾多，大約在27日凌晨抵達當地’該網友還聲稱，友人在機場目擊，「她上了一輛豐田轎車， 豐田在停車場竄的巨快」。

網傳趙薇私人包機赴法 沒能證實

該名網友推測，正是因為如此，大家才都聯繫不上趙薇，畢竟從中國飛往法國，航程少說也要10個小時，「現在她應該和她老公黃有龍，在她們波爾多鄉下的酒庄會合了吧.......」

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但趙薇赴法國的消息，至今沒有權威渠道能證實。

而內地資深女演員袁立稍早前在網上論壇留言透露，「圈內已經沒有能聯繫上趙薇的人了，包括天后也是」，外界猜測這位天后指的是否她的閨蜜好友王菲。？

48歲女星袁立以「鐵齒銅牙紀曉嵐」、「母儀天下」享有高知名度，在演藝圈極有名氣、也人脈廣闊；但她去年3月不知為何微博突然遭永久禁言，自此她改在自己的官方論壇，以網絡暱稱「上帝是我父親」發文。

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責任編輯：鄧國強