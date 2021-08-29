▲ 官禁惡意唱衰中國經濟後 抖音遏轉載境外「歪曲解讀」

為配合國家網信辦周五（27日）公布整治唱衰金融市場行為，抖音、微信周六同步宣佈配合。其中，抖音更將「唱衰中國經濟」、轉載境外媒體「歪曲解讀」財經政策評論等內容，列為整治重點。

抖音周六發佈題為「開展財經內容專項整治」的公告說，即日起將重點整治違規發佈財經新聞、歪曲解讀經濟政策、唱衰唱空金融市場、充當「黑嘴」博人眼球、造謠傳謠、敲詐勒索等行為，「淨化網絡環境」。

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公告指出，抖音將就8個方向進行重點治理。其中包括胡評妄議、歪曲解讀財經方針政策、宏觀經濟數據，惡意唱空金融市場、「唱衰中國經濟」等；「毫無立場、不加判斷」地轉載搬運「境外歪曲解讀財經領域熱點的報道評論」等。

抖音禁「毫無立場、不加判斷」地轉載

此外還包括，「炒作社會惡性事件、負面極端事件，煽動悲情、焦慮、恐慌等情緒」，藉以推銷「財商課」、各類保險產品等；以及未嚴格履行身分認證程序，冒用濫用財經主管部門工作人員或專家學者等名義，開辦財經專欄、帳號等。

國家網信辦整治財經平台８點

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微信周六也公告，即日起至10月26日將開展整治違規採編發佈財經類訊息行為。內容為依法依規發佈財經類訊息，堅持「正確價值取向」，確實履行好平台主體責任，對於充當「黑嘴」、敲詐勒索、社會反映強烈的財經自媒體帳號，一經發現，平台將在第一時間進行嚴肅查處，並封禁關停。

國家網信辦27日宣佈，即日起展開「清朗．商業網站平台和自媒體違規採編發布財經類資訊」第1階段專項整治，會同財經主管部門，督促指導各網站平台，集中清理一批違規發布的財經類資訊，依法依規嚴處一批問題嚴重的網站平台，封禁關停一批充當「黑嘴」、敲詐勒索、社會反映強烈的自媒體帳號。

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責任編輯：鄧國強

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