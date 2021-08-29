  • 30°C
香港時間 : 2021829日 (日) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

官禁惡意唱衰中國經濟後 抖音遏轉載境外「歪曲解讀」  

社會熱點 15:43 2021/08/29

分享：

官禁惡意唱衰中國經濟後 抖音遏轉載境外「歪曲解讀」  

為配合國家網信辦周五（27日）公布整治唱衰金融市場行為，抖音、微信周六同步宣佈配合。其中，抖音更將「唱衰中國經濟」、轉載境外媒體「歪曲解讀」財經政策評論等內容，列為整治重點。

抖音周六發佈題為「開展財經內容專項整治」的公告說，即日起將重點整治違規發佈財經新聞、歪曲解讀經濟政策、唱衰唱空金融市場、充當「黑嘴」博人眼球、造謠傳謠、敲詐勒索等行為，「淨化網絡環境」。

網信辦嚴打金融「黑嘴」：不得惡意唱衰中國經濟

網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞等內容

公告指出，抖音將就8個方向進行重點治理。其中包括胡評妄議、歪曲解讀財經方針政策、宏觀經濟數據，惡意唱空金融市場、「唱衰中國經濟」等；「毫無立場、不加判斷」地轉載搬運「境外歪曲解讀財經領域熱點的報道評論」等。

抖音禁「毫無立場、不加判斷」地轉載

此外還包括，「炒作社會惡性事件、負面極端事件，煽動悲情、焦慮、恐慌等情緒」，藉以推銷「財商課」、各類保險產品等；以及未嚴格履行身分認證程序，冒用濫用財經主管部門工作人員或專家學者等名義，開辦財經專欄、帳號等。

國家網信辦整治財經平台８點

    點擊圖片放大
    +7
    +6

微信周六也公告，即日起至10月26日將開展整治違規採編發佈財經類訊息行為。內容為依法依規發佈財經類訊息，堅持「正確價值取向」，確實履行好平台主體責任，對於充當「黑嘴」、敲詐勒索、社會反映強烈的財經自媒體帳號，一經發現，平台將在第一時間進行嚴肅查處，並封禁關停。

國家網信辦27日宣佈，即日起展開「清朗．商業網站平台和自媒體違規採編發布財經類資訊」第1階段專項整治，會同財經主管部門，督促指導各網站平台，集中清理一批違規發布的財經類資訊，依法依規嚴處一批問題嚴重的網站平台，封禁關停一批充當「黑嘴」、敲詐勒索、社會反映強烈的自媒體帳號。

娛樂圈風暴升級 國家網信辦祭十招「限飯令」

趙麗穎工作室被禁言原因曝光 官媒：一點也不冤

國家網信辦：確保國家網絡安全是企業上市先決條件

路透：中國擬要求赴美上市企業 交出數據管控權

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

政治 經濟現象 經濟數據表現 微信 抖音 產品 經濟 金融 中國

上一篇文章

趙薇IG暗藏一密碼 透露或仍留北京沒去法國？

下一篇文章

趙薇IG突現談及父母帖子 疑報平台卻刪文
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

趙麗穎工作室被禁言原因曝光 官媒：一點也不冤
趙麗穎工作室被禁言原因曝光 官媒：一點也不冤
鄭爽欠稅仿如「被踢出娛樂圈」 禁言前最後自白曝光
鄭爽欠稅仿如「被踢出娛樂圈」 禁言前最後自白曝光
官媒再批娛樂圈「娘炮形象」：對青少年惡劣影響
官媒再批娛樂圈「娘炮形象」：對青少年惡劣影響
趙薇被指下落不明 「天后也沒能聯絡她」
趙薇被指下落不明 「天后也沒能聯絡她」
娛樂圈風暴升級 國家網信辦祭十招「限飯令」
娛樂圈風暴升級 國家網信辦祭十招「限飯令」
85歲爺爺考獲飛機執照 衝上雲霄型過「Cool魔」（多圖）
85歲爺爺考獲飛機執照 衝上雲霄型過「Cool魔」（多圖）