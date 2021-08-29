▲ 趙薇IG暗藏一密碼 透露或仍留北京沒去法國？

趙薇被列入「劣跡藝人名單」後，作品被下架、連微博超話被禁聲，外界有傳她在風高浪急下乘私人包機飛赴法國。但趙薇周日（29日）一度在Instagram（IG）發出帖文，其中在回覆網民留言時透露玄機，反映她有可能仍在北京、沒有前往法國。

趙薇被內地當局封殺後，周日（29日）在Instagram發文寫道，「最好的季節.....和爸爸媽媽在一起聊天，就好像自己從未長大過，真好」，並附上幾張景物照。

網傳「小燕子」趙薇被列「劣跡藝人」 作品一夜之間下架

「紫薇格格」也有事？林心如內地工作室突傳被註銷

而她在回應網民時，說了一句「北京初秋，最佳閱讀時間」。有外媒指，由此看來。趙薇目前人可能還在北京，傳她赴法國未必是事實。

趙薇回應網民：北京初秋 最佳閱讀時間

不過，趙薇這一IG貼文目前已被刪除。

趙薇26日開始「消失」後，和圈內好友完全失聯，帳號名為「向前看」的網友日前宣稱趙薇早已連夜出國，包機飛往法國波爾多，大約在27日凌晨抵達當地’該網友還聲稱，友人在機場目擊，「她上了一輛豐田轎車， 豐田在停車場竄的巨快」。

該名網友推測，正是因為如此，大家才都聯繫不上趙薇，畢竟從中國飛往法國，航程少說也要10個小時，「現在她應該和她老公黃有龍，在她們波爾多鄉下的酒庄會合了吧.......」

趙薇被指下落不明 「天后也沒能聯絡她」

趙薇IG突現談及父母帖子 疑報平台卻刪文

但趙薇赴法國的消息，至今沒有權威渠道能證實。

而內地資深女演員袁立稍早前在網上論壇留言透露，「圈內已經沒有能聯繫上趙薇的人了，包括天后也是」，外界猜測這位天后指的是否她的閨蜜好友王菲？

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解