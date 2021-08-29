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美新冠源頭報告出爐 中國使館：或引新輪針對亞裔暴力

國情動向 17:13 2021/08/29

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美新冠源頭報告出爐 中國使館：或引新輪針對亞裔暴力

中國駐美使館指美國情報機構的新冠肺炎源頭調查報告，誣蔑中方阻撓國際調查，妄圖對中方進行「有罪推定」，會對美國民眾形成不良引導，引發新一輪針對亞裔的歧視和暴力。中國駐美大使館提醒在美中國公民，務必加強安全防範，警惕針對亞裔的歧視和暴力。

據使館方面發布，中方提醒在美中國公民加強安全防範，必須保持冷靜，妥善應對，避免發生口角和肢體衝突，確保自身安全。如遇暴力行為和安全威脅，要立即報警求助，必要時，可循法律途徑維護自身合法權益。

【新冠病毒起源】美情報調查無法定論  拜登這樣回應

汪文斌：中國反對實驗室泄漏論 與要求查美國沒有矛盾

中國副外長馬朝旭周六批評，美國國家情報總監辦公室發布所謂的新冠肺炎溯源調查報告是徹頭徹尾的政治報告、虛假報告，毫無科學性和可信度，已向美方提出嚴正交涉。

使館提醒在美中國公民  加強安全防範

中國駐美大使館當天亦曾發聲明，指報告妄稱中方阻撓溯源工作的國際調查，缺乏透明度，企圖糾集有關夥伴方對中方施壓，中方對此堅決反對、強烈譴責。

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美國情報機構已遞交病毒溯源報告，據報仍未能就病毒源頭得出結論。美國總統拜登宣稱，「在獲得答案前不會罷休」。

中方促譚德塞查美國德堡基地  汪文斌千字解釋理據（第二版）

【新冠病毒源頭】美報告或讓拜登陷尷尬  中美關係卻恐火澆油

拜登在新聞稿指出，疫情溯源的關鍵訊息在中國手中，但從疫情之初，中國政府就「阻擾國際調查人員與全球公衛成員獲取這些訊息」；時至今日，即使確診人數持續上升，中國仍拒絕外界呼籲的公開透明，且隱瞞訊息。

拜登表示，美國將持續與世界各地理念相近夥伴合作，施壓中國充分分享資訊，並與世界衛生組織（WHO）合作，進行基於證據、專家主導的第二階段疫情溯源訪查，包括提供所有相關數據與證據。

根據美國國家情報總監辦公室（Office of theDirector of National Intelligence, ODNI）公布的非機密報告摘要，所有機構都認為，病毒來源可以有以下兩種假設：

  • 一為人類自然接觸受感染動物
  • 二為病毒與實驗室有關

【新冠病毒源頭】英國播溯源專題片 中方促停止炒作歪曲事實的訊息

【新冠病毒源頭】美情報機構報告明出爐 中方直斥「拼湊栽贓」

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但情報界判斷，病毒未被作為生化武器開發，多數機構也認為病毒並非來自基因工程。

摘要指出，4個情報機構與國家情報會議（National Intelligence Council）在低可信度下，認為病毒是從動物傳染給人類；另一個機構稱在「適度可信」之下評估，懷疑第一例人類感染新冠病毒與實驗室有關，包括可能涉及研究所的實驗、又或動物處理或採樣。

內地90後Rapper英文歌走紅 懟美國病毒溯源政治化（有片）

【新冠病毒】世衛宣布將成立新溯源小組 京曾反對政治化

責任編輯：鄧國強

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