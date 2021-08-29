▲ 曾說趙薇是「初戀對象」 黃曉明如今疑跟她「割席」

趙薇被列入「劣跡藝人名單」，其演出的電影、電視劇作突然遭多個影音視頻平台下架，或在演員名單中刪去她的名字，當中包括經典劇《還珠格格1》、《還珠格格2》、《情深深雨濛濛》等無一倖免。有常常瀏覽藝人官方帳號的內地民眾發現，部份知名藝人疑似已跟趙薇「割席」。

趙薇今次被封殺，暫時尚未有確實原因公布，但部份好友與同行已急急跟她劃清界線，有民眾在社交平台發現，楊冪、李冰冰及黃曉明等，已刪除微博上與趙薇相關的帖文及相片之前楊冪曾拍過趙薇執導的影片，並晒出不少拍膊合照，但現時在楊冪微博已搜尋不到。

李冰冰亦曾在趙薇生日時送上祝福，但留言也沒有了。

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而與趙薇相識超過25年的黃曉明，所有關於趙薇的帖文也全數消失。二人是北京電影學院表演系同班同學，黃曉明曾公開表示暗戀對方：

她是我初戀的對象，只是我單方面喜歡她，覺得她很美很美，天仙也不過如此。

報道指，黃曉明與趙薇即使沒有發展，但感情仍是要好，不時相約見面，生日亦會互相送上祝福。

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而央視28日發文放出重話，指「要建設風清氣正的文藝生態，必須先除掉那些不守藝德的『亂草』」，趙薇演藝事業恐面臨危機。

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央視官方微博這篇題為「娛樂圈應該什麼樣」的文章，指觀眾需要的是優質作品，喜聞樂見的也是藝人用好作品說話，「而不是八卦緋聞，更不是所謂『流量』」。

話鋒一轉，央視提到，任何從業人員都要遵循應有的職業道德規範，因此為了建設清氣正的文藝生態，必須先除掉不守藝德的「亂草」，讓演藝圈能有法律約束、有大眾監督、有制度規範，「對失德藝人零容忍，對整頓亂象動真格，才是對娛樂圈的真保護，才是對觀眾的真尊重」。

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責任編輯：鄧國強

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