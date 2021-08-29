▲ 中紀委點名這些藝人失德 批「飯圈」變邪氣怪圈

中紀委機關報《中國紀檢監察報》稱，近來，國內娛樂圈負面新聞不斷。報道引述中國傳媒大學媒介與公共事務研究院副院長鄶穎波的說法指出，對於成長發育中的青少年來說，「飯圈（內地網絡用語，指明星粉絲群）」倡導的一些錯誤世界觀、人生觀和價值觀，如任由資本、流量加以放大，將對青少年未來的人生和社會風氣產生巨大的破壞力。

文章表示，今年8月以來，除鄭爽偷逃稅受到嚴懲外，還有多名流量明星「失德失範」被曝光，包括頂流明星吳亦凡因涉嫌強奸罪被逮捕、流量演員張哲瀚因「打卡」靖國神社等惡劣行為被行業抵制等。

鄭爽、吳亦凡、張哲瀚、趙麗穎等全被點名

中國紀檢監察報批評，流量明星「德不配位」，給整個行業帶來負面效應，更給以青少年群體為主的「飯圈」帶來惡劣影響，一些「飯圈」扭曲成為充斥歪風邪氣的「怪圈」：謾罵互撕、挑動對立、刷量控評，斥巨資對明星進行「愛的供養」，甚至試圖集資營救涉嫌強奸罪的偶像。

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報道還點名，女明星鄭爽「偷逃稅」、「陰陽合同」、「天價片酬」，不僅違反法律法規、擾亂行業秩序，更衝擊社會公平正義底線；藝人趙麗穎與王一博的粉絲在網上相互謾罵、惡意炒作，也造成惡劣影響。

文章稱，「文藝是鑄造靈魂的工程」，大陸相關部門近期重拳整治亂象，「是對文藝工作者的引導，也是對文娛事業健康發展的保護」。

「文藝是鑄造靈魂的工程」

據統計，內地網路用戶已達到10.11億。廣西大學馬克思主義學院教授許素菊強調，因此，各方面更要重拳整治網絡亂象，「弘揚積極健康、向上向善的網絡文化，用社會主義核心價值觀和人類優秀文明成果滋養人心、滋養社會」。

許素菊說，「只有正能量充沛、主旋律高昂，才能構築讓億萬民眾放心安心的精神家園」。

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責任編輯：鄧國強

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