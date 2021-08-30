拜登袖手阿富汗公關災難 他為何不怕歐洲「脫美投華」？

常言道，應付公關災難要3R：Regret（表示悔意）、Reason（交代理由，解釋犯錯原因）、Remedy（採取補救行動）。美國總統拜登撤軍阿富汗弄成一鍋粥，但他一個R也沒有做。拜登擺出「敵軍圍困萬千重，我自巋然不動」的姿態，也許就是因為，雖然撤軍阿富汗變公關災難已是不爭事實，但美國同盟體系會否因此不可挽回地受損，尚有懸念。

同盟體系對拜登至關重要。拜登政府對華政策與特朗普無甚差別，目標都是要阻止中國爬頭，但拜登比特朗普強的是，深知美國必須聯合盟友一起行動方有較大勝算，而歐洲是重中之中。

拜登現在卻令歐洲怒火中燒。

歐洲人現在擔心，拜登以阿富汗「不爭氣」作為美國抽身理由，假如成立，那麼美國有朝一日也是否可以大罵「我早就叫你加軍費，是你充耳不聞」，在危難關頭一腳踢開歐洲？

值得注意的是，歐洲怒火並不限於歐盟，與美國有「特殊關係」的英國也向拜登火力全開。

英國前首相貝理雅（Tony Blair）當年跟著小布殊打伊拉克，對美國可說是忠心耿耿，他如今也怒斥拜登撤軍做法「悲哀、危險、不必要」，「只是為了服務『結束永遠戰爭』那低能政治口號」。

英國國會下議院更極其罕有地，批評美國總統「不光彩」、「可恥」......（中略）......

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不過，儘管歐洲盟友和美國信譽今次都「很受傷」，美國同盟體系還未至於受到致命打擊。

拜登任由公關災難發生，不惜後果也要迅速撤軍，也許就是認定了，歐洲戰略自立難成氣候。

這除了是因為歐盟內部的治理問題，還在於美國與中俄等的外部因素。

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一方面，阿富汗風波未有改變，歐洲與美國在對華問題上的利益交集。

美國撤軍阿富汗本就是為了調整戰略重心應對中國，拜登堅持8月底完成撤出更反映這一點沒有動搖。

歐洲看待中國態度本質上雖與美國不同，並非為了阻止中國爬頭，但歐洲在貿易規則、網絡安全、科技治理、供應鏈韌性等多項議題上，都與美國有著共同的應對中國立場。

拜登6月訪歐時，雙方就同意設立多項相關機制。歐洲人就阿富汗對美國再不滿，想必也不會容許這影響到歐美對華合力。

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另一方面，阿富汗風波也未有改變，美國與歐洲在全球大棋局中的利益交換。

歐洲與美國合作牽制中國的一個不成文條件，就是美國會去遏制俄羅斯，紓緩歐洲面臨的地緣和軍事壓力，這其實也符合美國自身地緣和政治訴求，不隨阿富汗一事轉移。

美國可以借烏克蘭等問題，低成本地修補對歐洲的信譽，這雖在烏克蘭分裂、普京牢牢掌控克里米亞事實面前只是小動作，但對充滿無力感的歐洲來說就是強心針。

美國智庫「大西洋理事會」果然就提出，拜登可以加強支持烏克蘭來重建美國領導形象。

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事實上，美國在喀布爾之醜，不僅在形式上與1975年西貢大撤退相似，這兩次失敗的大環境也有一定可比......

（節錄）

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