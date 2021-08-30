  • 29°C
香港時間 : 2021830日 (一) 10:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登袖手阿富汗公關災難 他為何不怕歐洲「脫美投華」？

國情動向 09:46 2021/08/30

分享：

常言道，應付公關災難要3R：Regret（表示悔意）、Reason（交代理由，解釋犯錯原因）、Remedy（採取補救行動）。美國總統拜登撤軍阿富汗弄成一鍋粥，但他一個R也沒有做。拜登擺出「敵軍圍困萬千重，我自巋然不動」的姿態，也許就是因為，雖然撤軍阿富汗變公關災難已是不爭事實，但美國同盟體系會否因此不可挽回地受損，尚有懸念。

同盟體系對拜登至關重要。拜登政府對華政策與特朗普無甚差別，目標都是要阻止中國爬頭，但拜登比特朗普強的是，深知美國必須聯合盟友一起行動方有較大勝算，而歐洲是重中之中。

拜登現在卻令歐洲怒火中燒。

歐洲人現在擔心，拜登以阿富汗「不爭氣」作為美國抽身理由，假如成立，那麼美國有朝一日也是否可以大罵「我早就叫你加軍費，是你充耳不聞」，在危難關頭一腳踢開歐洲？

值得注意的是，歐洲怒火並不限於歐盟，與美國有「特殊關係」的英國也向拜登火力全開。

英國前首相貝理雅（Tony Blair）當年跟著小布殊打伊拉克，對美國可說是忠心耿耿，他如今也怒斥拜登撤軍做法「悲哀、危險、不必要」，「只是為了服務『結束永遠戰爭』那低能政治口號」。

英國國會下議院更極其罕有地，批評美國總統「不光彩」、「可恥」......（中略）......

中美高層再通話 王毅籲美國跟塔利班接觸

習普通電談阿富汗 普京：中俄有共同利益

不過，儘管歐洲盟友和美國信譽今次都「很受傷」，美國同盟體系還未至於受到致命打擊。

拜登任由公關災難發生，不惜後果也要迅速撤軍，也許就是認定了，歐洲戰略自立難成氣候。

這除了是因為歐盟內部的治理問題，還在於美國與中俄等的外部因素。

中國在聯合國懟西方：追究美侵犯阿富汗人權

一方面，阿富汗風波未有改變，歐洲與美國在對華問題上的利益交集。

美國撤軍阿富汗本就是為了調整戰略重心應對中國，拜登堅持8月底完成撤出更反映這一點沒有動搖。

歐洲看待中國態度本質上雖與美國不同，並非為了阻止中國爬頭，但歐洲在貿易規則、網絡安全、科技治理、供應鏈韌性等多項議題上，都與美國有著共同的應對中國立場。

拜登6月訪歐時，雙方就同意設立多項相關機制。歐洲人就阿富汗對美國再不滿，想必也不會容許這影響到歐美對華合力。

美國賀錦麗亞洲行盼制衡中國 CNN：她卻被阿富汗吞噬

受傷的野獸更危險 美國敗走阿富汗 中國更需小心

另一方面，阿富汗風波也未有改變，美國與歐洲在全球大棋局中的利益交換。

歐洲與美國合作牽制中國的一個不成文條件，就是美國會去遏制俄羅斯，紓緩歐洲面臨的地緣和軍事壓力，這其實也符合美國自身地緣和政治訴求，不隨阿富汗一事轉移。

美國可以借烏克蘭等問題，低成本地修補對歐洲的信譽，這雖在烏克蘭分裂、普京牢牢掌控克里米亞事實面前只是小動作，但對充滿無力感的歐洲來說就是強心針。

美國智庫「大西洋理事會」果然就提出，拜登可以加強支持烏克蘭來重建美國領導形象。

阿富汗牽動中美與台海 美專家：這一點我倒希望北京猜對

事實上，美國在喀布爾之醜，不僅在形式上與1975年西貢大撤退相似，這兩次失敗的大環境也有一定可比......

（節錄）

【全文訂戶專享︰中外廣角鏡——拜登任阿富汗災變 看扁歐洲無力自立？

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

相關文章

中美高層再通話 王毅籲美國跟塔利班接觸
2021/08/29
中美高層再通話 王毅籲美國跟塔利班接觸
受傷的野獸更危險 美國敗走阿富汗 中國更需小心
2021/08/23
受傷的野獸更危險 美國敗走阿富汗 中國更需小心
美國賀錦麗亞洲行盼制衡中國 CNN：她卻被阿富汗吞噬
2021/08/24
美國賀錦麗亞洲行盼制衡中國 CNN：她卻被阿富汗吞噬
中國商人曝打交道細節 與塔利班「老友」到合照
2021/08/23
中國商人曝打交道細節 與塔利班「老友」到合照
阿富汗牽動中美與台海 美專家：這一點我倒希望北京猜對
2021/08/23
阿富汗牽動中美與台海 美專家：這一點我倒希望北京猜對

你可能感興趣

中美高層再通話 王毅籲美國跟塔利班接觸
22:47 2021/08/29
中美高層再通話 王毅籲美國跟塔利班接觸
受傷的野獸更危險 美國敗走阿富汗 中國更需小心
11:55 2021/08/23
受傷的野獸更危險 美國敗走阿富汗 中國更需小心
美國賀錦麗亞洲行盼制衡中國 CNN：她卻被阿富汗吞噬
13:10 2021/08/24
美國賀錦麗亞洲行盼制衡中國 CNN：她卻被阿富汗吞噬

最新專欄文章 更多

受傷的野獸更危險 美國敗走阿富汗 中國更需小心
2021/08/23
受傷的野獸更危險 美國敗走阿富汗 中國更需小心
美英歐軍艦「踢館」南海 能改變地區形勢嗎？
2021/08/16
美英歐軍艦「踢館」南海 能改變地區形勢嗎？
【東京奧運】美國只多中國一金 百年未有之大變局？
2021/08/09
【東京奧運】美國只多中國一金 百年未有之大變局？
中美「溝而不通」 對抗和衝突分得開？
2021/08/02
中美「溝而不通」 對抗和衝突分得開？
中美鬥快出手 爭奪第四次工業革命「血液」控制權
2021/07/26
中美鬥快出手 爭奪第四次工業革命「血液」控制權
地緣政治 外交 阿富汗 拜登 中國 美國 歐盟 俄羅斯

上一篇文章

美媒讚中國空間站：航天員如同「生活在別墅裡」

下一篇文章

中美高層再通話 王毅籲美國跟塔利班接觸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中美高層再通話 王毅籲美國跟塔利班接觸
中美高層再通話 王毅籲美國跟塔利班接觸
美航母卡爾文森18年後再停泊日本 謀牽制中國？
美航母卡爾文森18年後再停泊日本 謀牽制中國？
美新冠源頭報告出爐 中國使館：或引新輪針對亞裔暴力
美新冠源頭報告出爐 中國使館：或引新輪針對亞裔暴力
中紀委點名這些藝人失德 批「飯圈」變邪氣怪圈
中紀委點名這些藝人失德 批「飯圈」變邪氣怪圈
朱鎔基曾提拔 前財長金人慶死於火災細節曝光（第三版）
朱鎔基曾提拔 前財長金人慶死於火災細節曝光（第三版）
日首見中國神秘無人機巡東海 能殲敵3000公里外（多圖）
日首見中國神秘無人機巡東海 能殲敵3000公里外（多圖）