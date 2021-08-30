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美媒讚中國空間站：航天員如同「生活在別墅裡」

國情動向 10:17 2021/08/30

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據美國「太空」（space）網站，中國空間站比國際空間站小且輕，中國設計師形容，新的中國空間站以及前來訪問的太空飛船和貨運飛船將擴大航天員的可用空間，會使他們感到「生活在別墅裡」。

航天員聶海勝成功開啟天和核心艙節點艙出艙

今年4月，中國發射了天和核心艙，它是這座近地軌道空間站三個艙室中第一個發射升空的。中國計劃在2022年底完成空間站建設。

中國空間站將比國際空間站小得多，後者有16個艙室。中國空間站還比國際空間站輕，後者在最近增加了俄羅斯的「科學」號實驗艙之後，重量達到450噸。

16.6米長的天和核心艙擁有對接口，可對接神舟飛船和天舟飛船，以及迎接未來發射的兩座實驗艙。一個大型機械臂能夠幫助「夢天」實驗艙和「問天」實驗艙進行對接並在航天員太空行走時提供輔助。

天和比中國過去十年發射的天宮一號和天宮二號實驗室大得多，重量是它們的近3倍，達到22噸。中國空間站系統副總設計師柏林厚說，與中國此前的太空實驗室空間狹小不同，新的中國空間站以及前來訪問的太空飛船和貨運飛船將擴大航天員的可用空間，會使他們感到「生活在別墅裡」。

中國航天員聶海勝成功開啟天和核心艙節點艙出艙

天和核心艙配備了再生式生命保障系統，包括循環利用技術，可以讓航天員長期生活在軌道上。

中國表示需要11次發射才能完成中國空間站的建設：3次發射艙室、4次發射航天員、4次發射提供貨物和燃料的天舟飛船。前3次發射——天和核心艙、天舟二號和神舟十二號——已經順利完成。

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責任編輯：尹航

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