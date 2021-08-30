▲ 音樂人高曉松被封殺不亞趙薇 他曾宣稱解放軍是「黨衛軍」

內地娛樂圈風暴波及一連串藝人，知名導演、音樂製作人、大V高曉松遭各大平台封殺，作品下架、微博超話關閉，受打擊級數不亞於趙薇。儘管高曉松微博賬號改名「避風頭」，中國歷史研究院發文怒批其以往不當言論，揭出其今次出事的可能原因。

隸屬於中國社會科學院的中國歷史研究院8月28日發表題為《高曉松：「奇談」謬論，虛無歷史，只能被歷史埋葬》的文章。

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文章指出，高曉松借《曉松奇談》發表一系列奇談怪論，這裡的「奇」是移花接木、斷章取義、製造和傳播謠言，用歷史虛無主義抹黑歷史文化。甚至力挺靖國神社、為日本軍國主義招魂。作為公眾人物，影響極其惡劣。

中國社會科學院機構 列高曉松七罪狀

文章列出高曉松「七大罪狀」，包括：

一、「洗白何應欽（民國時期軍官）和蔣介石」，稱其為堅定的抗日派，其中在《曉松奇談》的《風流少帥張學良》一集中，高曉松便說「何應欽怎麼會是親日派呢？何應欽是相當激進的反日」。

二、胡說九一八事變因張學良而起，否定西安事變的正義性。《風流少帥張學良》一集中，高曉松說張學良晚年承認自己是「罪人中的罪魁」，並稱「國家被你（指張）弄成那樣子，你就是想出名而已」。

三、參拜靖國神社，為日本軍國主義招魂。據悉，高曉松在某一年8月15日去參拜了日本靖國神社，並錄製視頻大談特談自己的感想。

四、給民族英雄鄭成功扣上「大倭寇」的帽子。高曉松另一個節目《曉說》的第二季43期節目中，他竟詆毀鄭成功為「大倭寇」，真正用意是在輿論上與「台獨」勢力去中國化運動互相呼應。

五、熱心「歌頌」美國、吹捧印度。高曉松還講到「我見過的軍人地位，最受人們尊崇的就是美國」。

六、用「黨衛軍」公然攻擊、污衊「我人民軍隊」。高曉松曾說「聽黨指揮的軍隊叫黨衛軍」，「軍隊永遠是屬於國家的、屬於人民的，永遠不能屬於任何一個黨」。

七、奇談謬論不計其數。例如漢人無音樂……而且全怪老祖宗，明朝是一個「三無」朝代等。

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目前，高曉松的《曉松奇談》已被下架，由高曉松發起並擔任館長的曉書館（北京）8月28日宣佈暫時閉館。而這些消息曝光的同時，高曉松微博緊急改名，並設定許可權，其以往微博內容已無法檢視。

音樂人高曉松 曾是年輕人偶像

資料顯示，高曉松出身於高階知識分子家庭，母親是清華大學建築學教授張克群，父親是清華大學建築學教授高立人。外祖父張維為深圳大學首任校長，外祖母陸士嘉是北京航空航天大學建立者之一。高曉松自身也頗為優秀，是作曲、填詞人、音樂製作人、導演、作家以及脫口秀主持人，因才學出眾在內地具有較高知名度。

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其中，高曉松1994年以《校園民謠I》進入音樂圈。高曉松的音樂創作最為人所熟知的是以《同桌的你》為代表的「校園民謠」。他一度是年輕人的偶像。

電影方面，高曉松2014為《同桌的你》，2017在《喜歡你》中客串高富帥。

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責任編輯：鄧國強

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