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「雙減」成內地教育督導一號工程 小學一二年級再無紙筆考試

社會熱點 11:28 2021/08/30

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內地推行雙減政策（減輕學生課業負擔以及校外培訓負擔），雙減督導被列為2021年教育督導工作「一號工程」。為切實降低學生考試壓力，教育部明確小學一二年級不進行紙筆考試。

內地中小學不得設重點班

教育部新聞發布會上公布，雙減督導被列為2021年教育督導工作「一號工程」。國務院教育督導委員會辦公室在「微言教育」「中國教育督導」微信公眾號開設舉報專欄，受理群眾對學生作業負擔重、學校未依規開展課後服務和校外培訓機構無證照培訓、虛假宣傳、超標超前培訓、超期預收費、違規高收費、退費難等問題的實名舉報。目前已收到8,000多條舉報。

為切實降低學生考試壓力，教育部印發《關於加強義務教育學校考試管理的通知》，明確小學一二年級不進行紙筆考試，其他年級由學校每學期組織一次期末考試；初中年級從不同學科實際出發，可適當安排一次期中考試。要合理控制考試難度，嚴禁超課標超教學進度命題。要合理運用考試結果，學校期中期末考試實行等級評價。

【雙減政策】數學研習營變身「紅色教育」營 內地補習轉入地下

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同時，新學期開學後，義務教育學校要嚴格執行均衡編班的法律規定，不得以任何名義設置重點班，切實做到均衡配置師資。嚴格執行教學計劃，不得隨意增減課時、改變難度、調整進度，不得利用課後服務時間講新課。嚴格執行作業管理規定，嚴禁給家長布置或變相布置作業，嚴禁要求家長檢查、批改作業，杜絕重複性、懲罰性作業，不得要求學生自批自改作業。嚴格執行考試管理規定，不得違規組織考試，考試結果不排名、不公布並以適當方式告知家長和學生，不得按考試結果給學生調整分班、排座位、「貼標簽」。

責任編輯：尹航

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