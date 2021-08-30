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李冰冰用月薪14萬請不到家傭？面試洗菜已踢走20人

社會熱點 12:08 2021/08/30

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李冰冰月薪14萬緣何請不到家傭？面試洗菜已踢走20人

金馬影后李冰冰出道20多年，也是少數成功進軍好萊塢的大陸演員，內外兼具的特質深受影迷喜愛，但最近被爆料她有嚴重潔癖，曾開出12萬人民幣、折合港幣近14.5萬的驚人月薪徵家務員，卻因要求太高遲遲找不到合適人選，光是「洗菜」考題就打槍了20位應徵者！

李冰冰曾在面試時請面試者洗菜，對方連續洗了8次李冰冰還是不滿意，認為對方菜洗不乾淨，最後更將菜丟到垃圾桶。

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而這名女性面試者不服氣，反問李冰冰「怎樣洗才算乾淨？」沒想到李冰冰竟指稱對方「沒有戴手套」，因此不管洗了再多次細菌一樣會殘留在菜上。

報道指  李冰冰對乾淨要求很高

據稱，李冰冰也認為菜一洗乾淨就要立刻煮，否則長期曝露於空氣中等同沒有洗。值得一提的是，她曾在陸綜《嚮往的生活》中重洗別人洗好的菜，因為她認為洗菜前應該要先泡鹽水，光是洗菜3步驟就引起熱烈討論。

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另外，李冰冰的好乾淨個性在朋友圈也是眾所皆知，據傳過去有位朋友到李冰冰家作客，在進門後李冰冰會要求所有人穿上「鞋套」。

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而進去後也不能隨意坐下，必須要先墊個墊子才能坐下，也因此有不少圈內人透露一定要是真朋友，才能夠忍受她的這些習慣。

李冰冰走紅多年，曾靠著電影《風聲》擊敗同片的演員周迅拿下第46屆金馬獎影后，同時也受邀擔任第50屆金馬獎決選評審。而近年來她轉戰荷里活在賣座強片《變形金剛》系列參與演出，同時在《惡靈古堡Ｖ：天譴日》也飾演神祕特務艾達·王。

2018年更與荷里活武打巨星傑森·史塔森（Jason Statham）合演電影《巨齒鯊》（The Meg），在片中擔任女主角。

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責任編輯：鄧國強

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