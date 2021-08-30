一線城市房貸續收緊：放款需排隊 首付來源遭嚴查

內地樓市調控趨嚴。據《中國證券報》報道，北上廣深四大一線城市房貸市場持續「降溫」，銀行房貸額度緊張、貸款周期拉長等現象普遍存在。同時，銀行對首付資金來源和資質審批更加嚴格。

個別銀行對二手房已停貸

報道稱，一線城市出現房貸額度緊張，一方面是行業周期決定的。銀行下半年的房貸額度一般都比上半年緊張，此外，也受房地產貸款集中度新規影響。

報道指，按照新規，一些銀行在上限邊緣或超標，其房貸增速需要控制，因此今年銀行對房地產貸款採取了精準的額度控制。對於樓市火熱、需求比較旺盛的地區，額度會出現不夠用的情況，放款速度也會放緩。

報道援引北京某國有大行網點個貸經理表示，目前放貸時間和等待時間不確定。因為指標緊張，可放的錢比較少。年初兩三個月就能放款，但現在需要更長時間排隊等候。

另外，調查發現，個別銀行對二手房已停貸。報道引述上海某城商行信貸人員稱，目前二手房貸款已經暫不受理，無論是通過中介還是個人直接來貸。本來8月份給的額度，都直接作廢了。

下半年房貸額度緩和空間不大 或蔓延至二三線城市

銀行對於首付款來源也保持嚴查狀態。廣州某股份行一網點個貸經理表示：「即使是父母贈與的買房款也要查來源，須是自有資金，如果是信貸資金，是不允許的。」他還預測，隨着下半年額度越來越緊，房貸利率可能繼續上浮。

對於下半年房貸額度走勢，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，房貸額度緩和的空間不大，當前信貸政策以緊為主，沒有出現放鬆的跡象或可能性。並且類似額度緊張現象還可能會蔓延至二線和重點三線城市。

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責任編輯：蒯宇澄

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