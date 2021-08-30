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央視採訪喀布爾機場襲擊傷者：美軍開槍殺傷多人 BBC也這樣講

國情動向 12:28 2021/08/30

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央視採訪喀布爾機場襲擊傷者：美軍開槍殺傷多人 BBC也這樣講

阿富汗喀布爾機場襲擊案，至今超過180人死亡。恐怖組織「伊斯蘭國」分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）承認襲擊喀布爾機場，但是次襲擊死傷之慘重可能還有其他原因。中國中央電視台採訪了阿富汗喀布爾機場襲擊傷者，不少人表示並非受爆炸所傷，而是在爆炸過後被現場美軍士兵慌亂下開槍所傷。這個指控亦得到英國廣播公司（BBC）報道支持，目擊者指美軍開火殺傷多人。

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喀布爾機場上周四（26日）晚遭遇恐怖襲擊，ISIS-K恐怖分子以自殺式爆炸，攻擊機場外平民和外國軍隊人員，導致13名美軍、28名塔利班成員，以及大批平民死亡。

這次襲擊至今仍有許多疑點。襲擊發生後，現場消息、國際傳媒，以至美國政府都表示有2次爆炸，是一宗連環襲擊，可是其後卻澄清其實只有1次爆炸。1次戶外自殺式炸彈襲擊，導致超過180人死亡之多，則顯得有點難以理解。

央視周一（30日）播出報道，表示駐喀布爾記者探訪了救治傷員的醫院，部分傷員透露，美軍在爆炸後向民眾開槍射擊，造成了更多的傷亡，而美軍也在爆炸發生後，封鎖了機場附近道路，造成部分傷員因無法得到及時救治而死亡。

    點擊圖片放大

有傷者表示：「爆炸並沒有使我受傷，但美軍向我們開槍，我的手被打中了，這裏也被打中了，後面發生的事情我就記不清了。爆炸造成的死傷人數並不多，但之後美軍開槍射擊並且使用了催淚彈，導致了大量的傷亡。」

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有傷者說：「當發生自殺式襲擊時，我躲到了河裏，然後我感到子彈擊中了我的背部，那時我附近並沒有塔利班人員，然後我就因為槍傷被送到了這裏。」

亦有傷者稱，爆炸發生後，自己逃跑的時候摔倒了，但聽到有很多槍擊聲，感覺有很多人因為槍擊而死亡或受傷。更有人直指：「美軍當時直接向我們開槍，這是一個從現場出來的傷員告訴我的事實。」

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美軍在喀布爾機場爆炸後慌亂開槍殺傷平民的消息，並非只從中國媒體才看得見。BBC記者Secunder Kermani採訪襲擊生還者，亦得出相同結論。

在BBC片段中，一名受訪者原在英國任職的士司機，當時正回到阿富汗協助家人撤離，他的妻子卻在襲擊中喪生，而兩個女兒仍下落不明。他表示，當時美國與土耳其士兵在一起站崗，而子彈來自機場一側的崗哨塔樓。記者追問，子彈從士兵那裏來？他回答：「是的，從士兵那裏來。」

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BBC也採訪了一名死者的親友，死者原為駐阿富汗美軍擔任雜務多年，他的親友指出：「他不是被塔利班殺死的，也不是被『伊斯蘭國』殺死的，美軍開火了。」

記者問：「你怎麽能肯定？」他回答：「因為那子彈，子彈就在他頭裏，這裏，在耳朵旁邊，他沒有其他傷口。」

Secunder Kermani稱，美國國防部至今沒有回應查詢。當局日前則聲稱，爆炸發生後，至少1名敵人在現場開火。

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另外，美軍周日（29日）利用無人機轟炸喀布爾機場附近一處事區目標，摧毀一輛汽車並波及一幢建築，據稱是打擊準備再次發動襲擊的ISIS-K恐怖分子。但卡塔爾半島電視台報道，至少6名平民，包括3名小童喪生。美軍中央司令部也證實有平民死亡，並稱會展開調查。

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責任編輯：連兆鋒

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