解放軍003航母新照片曝光  彈射器原來這樣安裝（多圖）

解放軍003型航母建造速度被指超外界預期。Twitter推特上流傳4張照片顯示，正在上海江南造船廠興建的003航母，艦體進度已達60%左右，而且第1道電磁彈射器已在安裝當中。

照片被打上「談笑看世間」的浮水印，並且加注「2021-08-29」的日期，假如訊息真確，這便是003航艦的最新建造進度。

從照片可見到中段甲板依然開洞，這表示許多重要設備還未到位，不過艦島已經完成，可看到它的形狀又與002山東號不同，線條更為簡潔，顯然更有匿蹤考量。

艦橋區有特別設計 面積特別大

上層飛行指揮艦橋區有特別設計，面積特別大，視野可涵蓋全面飛行甲板。

照片還可見到，第1道彈射器已開始興建，柵狀部分應該是電磁加速區，到了末段應該是彈射器的緩衝區。

「中國版福特航母」建速超想像 003上層近完工（多圖，有片）

「中國版福特航母」曝雛形 003彈射能否彎道超車？（多圖，有片）

國產003航母已不再使用滑躍起飛艦載機，改用彈射裝置，因此被視為中國航母技術躍進的標誌，引起西方注意。

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從此前衛星照片推斷，相較於長度315米、寬70米、排水量7萬餘噸的002型山東航，建造中的003的體積更大，全長估計逾320米（有說320.8米），僅短於美軍福特級航母的332米。

寬度方面，由於甲板尚未完成，外界估計落差較大，有人認為003是73米，即與001及002差不多，但也有推測認為最大寬度達到81米，比福特級多3米。

003航母常規動力 但被稱中國版福特號

有報道指，不管到底寬度如何，003型航艦的尺寸已經和福特級（排水量10萬1600噸）接近。由於003採取傳統動力、而非核動力，它的噸位如能超過美軍1960年代最後一代傳統航母小鷹級－－排水量8萬3000噸，便將成史上最大常規航母。

「中國版福特航母」建速超想像？003已安裝艦島（多圖，有片）

中國版福特級航母？解放軍003艦近照隱曝彈射設計（多圖，有片）

負責研發電磁彈射技術的是海軍工程大學教授馬偉明少將，他2001年當選中國工程院院士，被譽為中國電磁彈射技術之父。但解放軍在研發電磁彈射同時，也還是設法引進蒸汽彈射技術作為保險。

值得注意是，過去報道指出，美軍福特級服役以來，電磁彈射系統至今仍不時出現小問題，可靠度似乎不及傳統蒸汽彈射，中國能否克服美國遇到的困難，是中美軍事技術高低的指標之一。

003型航母最新衛星照曝光 美媒稱「中國版福特級」（組圖）

國產航母003型有望今年下水 這方面性能正直追美航母（組圖）

▲ 中國三般航母大小比較。

▲ 中國003預計大小與美國福特航母比較。

責任編輯：鄧國強

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