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深圳樓市降溫波及家具賣場 業界盼金九銀十景氣度升高

經濟脈搏 13:53 2021/08/30

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深圳樓市交易低迷，連帶著家具行業也光景冷清。在羅湖筍崗片區的大型家具賣場中，打折、清樣板貨的廣告比比皆是。不過，樓市傳統旺季「金九銀十」即將到來，業界對市場前景保有信心。

業者：深圳很多家具賣場人氣不高

據《證券時報》報道，羅湖筍崗片區集聚了多家大型家具賣場，商場內打折、清樣板貨的廣告比比皆是。有店鋪老闆黃經理說，「原本以為去年疫情之下的生意差，沒想到今年的生意也不怎麼樣」，「我的感覺是今年買房的人少了，所以我們的生意也少了。」

在一些售賣實木家具的店裡，店員稱，今年的價格普遍比去年下跌10%左右。

「現在深圳的樓市調控嚴厲，買房的人少了，買家具的人自然也會受到影響。」黃經理說，「這邊多數都是老店，所以做熟客生意比較多，加上一些香港客戶和企業客戶的訂單，所以還能維持下去。你會發現，現在深圳很多家具賣場人氣都不高。」

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家具行業發展與房地產行業發展很大程度上呈正相關關係。今年以來，曾經火爆的深圳二手房市場，在二手房參考價推出後迅速降溫。數據顯示，今年上半年深圳二手房網簽套數30,505套（含自助），按年下滑48%。到了7月，深圳二手房網簽套數3,313套（含自助），雖然比6月有所增加，但比去年二手房網簽量最高值的7月下跌了84.5%。

不過，「金九銀十」即將到來，下半年依舊是家具市場的高峰期，深圳家具行業景氣有望提升。記者發現，在筍崗的家具賣場，一些品牌撤場後又有新的品牌進駐。業者形容，大家對市場前景還是有信心。

責任編輯：尹航

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