【中國經濟】發改委：就業難與招工難並存 結構性矛盾或加劇

國務院早前印發《「十四五」就業促進規劃》，提出城鎮調查失業率控制在5.5%內。國家發展改革委副秘書長高杲表示，雖然未來一個時期在促進就業方面還會面臨不少困難和挑戰，以及大量的不確定因素，但是總體上還是有信心能夠使就業保持穩定態勢。

高杲認為，「十四五」時期結構性就業矛盾更加突出，將成為就業領域的主要矛盾。其突出表現就是「就業難」和「招工難」並存，甚至可能出現強化。

出現高學歷、低技能的結構性矛盾

他表示，「就業難」主要體現在部分勞動者知識技能不能適應現代產業發展的變化，求職和就業難度加大。比如說高等教育人群規模不斷擴大，但教育培訓模式、專業設置可能與市場需求存在不夠契合的問題，所以可能出現一些高學歷、低技能的結構性矛盾。另一方面，人口老齡化趨勢加快，大齡勞動者數量增多，隨著產業轉型升級，他們的就業難度也會加大。

與此同時，「招工難」也同時存在。高杲指出，特別是近一段時期，在東部沿海地區一些為進出口貿易服務的行業，普工、技工特別是技術技能人才短缺的情況比較明顯。「儘管目前全國技能人才的總量佔比在不斷提高，但是與龐大的勞動力人口結構來看它的比重還是偏低的，現在還不到30%。德國、日本等製造業強國，他們的技能人才總量佔比能夠達到70%到80%，所以我國差距還比較大。」

高杲表示，「十四五」時期，預計技術進步和產業轉型升級步伐會進一步加快，這就對勞動者的技能素質提出了更高要求，特別是高質量勞動力短缺的結構性矛盾可能會更加尖銳。

從總量上來看，城鎮就業壓力也仍然存在。高杲表示，未來一個時期，需要在城鎮就業的高校畢業生等新成長勞動力，預計每年將超過千萬人。同時在工業化、城鎮化進程中，仍然會有相當數量的農村剩餘勞動力需要轉移就業。促進高校畢業生、農民工等重點群體就業任務還是很艱鉅。

從國際看，世界經濟的復甦步履艱難，新冠疫情的影響還在持續。從國內來看，經濟恢復的均衡性和協調性還有待進一步增強，服務業、消費領域、中小微企業受疫情的影響還是比較大。內需持續恢復發展動力還需要進一步增強。一些行業的經營壓力短期之內還是會比較大，這可能會引發勞動力市場的一些波動。

此外，具體到勞動就業領域的一些深層次問題來看，高杲表示，勞動領域政策制度與實現更加充分更高質量就業還存在一些不匹配的問題。勞動力和人才的社會性流動渠道依然不夠順暢，就業政策服務在區域之間、城鄉之間還存在一些差別，靈活就業人員，大齡和婦女勞動者等勞動權益的保障還需要進一步加強。

強化人才培養的就業導向

他指，針對這些突出矛盾和問題，《「十四五」就業促進規劃》中提出了有針對性的措施建議。包括把技術技能人才培養培訓放在了更加突出的位置，強化人才培養的就業導向，大規模多層次開展職業技能培訓，著力改善勞動力要素質量。

此外，《規劃》聚焦人口老齡化、人工智能技術應用等對未來一個時期勞動力供需產生較大影響的長期性、趨勢性問題。在強化大齡勞動者就業幫扶，加強人工智能對就業影響的跟踪研判和協同應對，提升勞動者智能化技術通用技能等方面提出了一些有針對性甚至是突破性的措施。

中國上周五（27日）發布《「十四五」就業促進規劃》，提出到2025中國7月城鎮失業率微升至5.1% 統計局：就業總體穩定年，就業形勢總體平穩，城鎮新增就業5,500萬人以上，城鎮調查失業率控制在5.5%以內，重點群體就業保持穩定態勢。城鄉、區域就業機會差距逐步縮小，勞動力市場供求基本平衡。

中國7月城鎮失業率微升至5.1% 統計局：就業總體穩定

責任編輯：蒯宇澄

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