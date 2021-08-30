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新疆政府促塔利班打擊「東伊運」 以這美國電影批美國

國情動向 16:04 2021/08/30

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新疆政府促塔利班打擊「東伊運」 以這美國電影批美國

阿富汗安全形勢堪憂，中國新疆維吾爾自治區政府發言人表示，中國新疆與阿富汗接壤，「東突厥伊斯蘭運動（東伊運）」等恐怖勢力一度在阿富汗聚集，直接威脅新疆安全穩定，希望阿富汗塔利班同「東伊運」等一切恐怖組織劃清界限，予以堅決有效打擊。發言人又談及在新疆拍攝的美國電影《追風箏的人》（The Kite Runner），批評美國政府對新疆安定視而不見，反而誣稱新疆侵犯人權，何等虛偽。

新疆維吾爾自治區第53場涉疆問題新聞發佈會，周一（30日）在北京舉行，有記者問到近期阿富汗局勢是否會影響新疆邊防部署時，新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人伊力江·阿那依提表示，「東伊運」為將新疆從中國分裂出去，披著宗教外衣傳播暴力恐怖思想，煽動、策劃和實施一系列暴力恐怖活動，新疆堅決打擊「東伊運」等恐怖勢力的決心不動搖。

「恐怖勢力反人類、反社會、反文明，是國際社會共同打擊的敵人。我們也希望阿塔同『東伊運』等一切恐怖組織劃清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙，發揮積極作用，創造有利條件。」

新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人徐貴相表示：「不管外部形勢如何變化，我們都將牢牢扭住新疆工作總目標，統籌發展和安全，確保新疆社會大局穩如泰山，確保新疆經濟社會繁榮發展，確保新疆各族群眾安居樂業。不管外部形勢如何變化，我們都將『任憑風浪起，穩坐釣魚船』。」

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阿富汗局勢突變，改編自同名小說，講述阿富汗人生活故事的2007年美國電影《追風箏的人》再度引起關注，這部電影有不少場景都是在新疆取景拍攝。徐貴相也確認了《追風箏的人》曾在新疆拍攝這一信息：「我們也注意到這部電影，主要故事背景發生在阿富汗首都喀布爾。911事件之後，美國以反恐之名入侵阿富汗，使得阿富汗處於戰亂、動蕩之中，難以找到和平與寧靜之所，所以劇組選擇到我國新疆的喀什、塔縣等地取景拍攝。」

他舉出兩幅電影劇照介紹：「影片開頭阿米爾的父親和導師看風箏比賽的地方，就是喀什古城的百年老茶館。再比如，阿米爾和哈桑在石榴樹下一起玩，背景就是塔什庫爾幹的石頭城。」

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徐貴相說：「具有諷刺意味的是，美國打著反恐的旗號發起阿富汗戰爭，並不是為了阿富汗這個國家，也不是為了阿富汗人民，而是有著不可告人的目的。他們給阿富汗帶來了甚麽？」「他們帶來的是戰火紛飛、社會動蕩、民不聊生，連拍部電影都找不到合適的拍攝地。而中國新疆安定祥和，美國卻視而不見，反而誣稱新疆侵犯人權，這是多麽的虛偽。」

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責任編輯：連兆鋒

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