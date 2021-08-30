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李亞鵬「撒嬌」吻女兒李嫣大腿 他捱轟後這樣回應（多圖,有片）

社會熱點 15:56 2021/08/30

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李亞鵬「撒嬌」吻女兒李嫣大腿 他捱轟後這樣回應

天后王菲、李亞鵬的女兒李嫣現年15歲，身為星二代的她從小備受外界注目，雖然天生患有唇顎裂，但仍充滿自信，常常會透過社群平台分享生活點滴。她和父親李亞鵬近日的一段互動影片曝光，爸爸為了向她撒嬌，低頭吻了吻她的大腿，沒想到這一個舉動遭到網絡輿論炮轟「好噁心」。李亞鵬對此也正面回應，引起熱議。

李亞鵬近日在社交平台上更新一段影片，只見他拿著一顆棗子走向坐在梳化上的李嫣。此時，女兒則穿著短褲、並用手害羞地摀住臉，不想上鏡。

李亞鵬此時在鏡頭前向女兒撒嬌，要女兒贊助一些庫存影片、讓他放上社交媒體分享；看著故意低聲下氣的父親，女兒也開玩笑吐槽說「你的演技太拙劣了」。

李亞鵬與女兒關係融洽

沒想到下一秒，李亞鵬被李嫣吐槽後，低頭就往女兒的大腿上留下一吻，期間還不斷搖晃李嫣的大腿繼續「撒嬌」，甚至寵溺地搔了女兒的小蠻腰，看得出父女倆的關係非常融洽。

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只不過這一連串親密的舉動卻引來許多民眾痛批，認為小孩長到一定年紀，父母必須保持適當距離，直轟「太噁心了吧」、「爸爸親女兒大腿，我還是第一次見」、「這畫面真的不太舒服」、「太過頭了」，引起熱議。

對此，李亞鵬也正面回應網友，表示對於父親來說「女兒連腳趾頭都是香的」，更調侃地說道「臭香臭香的」，也有粉絲認為他與李嫣的互動，看在有女兒的父親眼裡「不是大腿，而是女兒」，他也回覆了一個讚的表情符號表示認同。

儘管有不少謾罵的聲浪，但也有許多民眾表示支持，認為「父女感情好，很正常」、「像朋友一樣相處，很棒啊」，希望外界不要太過放大檢視。

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責任編輯：鄧國強

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