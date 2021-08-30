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北京環球度假區下月20日開園 中秋進京機票搜索量漲11倍

社會熱點 17:14 2021/08/30

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北京環球度假區宣布，將於9月20日正式開園。去哪兒數據顯示，環球度假區公布正式開園日期半小時內，平台上中秋期間以北京為目的地的機票搜索量超過上周同期11倍，預計中秋假期，北京將成國內旅行最火目的地。

9月1日至19日期間為北京環球度假區試運行階段，試運行門票不會對公眾售賣，且不可轉讓。有網民早前表示，試運行門票已被炒賣到四五千（人民幣，下同）；北京通州警方早前也通報拘留4名炒賣門票的男子。

「功夫熊貓」園區為全球首創

北京環球度假區是亞洲的第三座、全球的第五座環球影城主題樂園，包含七大主題景區，分別是北京環球度假區七大景區為「功夫熊貓蓋世之地」、「變形金剛基地」、「小黃人樂園」、「哈利·波特的魔法世界」、「侏羅紀世界努布拉島」、「好萊塢」和「未來水世界」。各個景區都為遊客呈現知名電影故事和角色，並配有游樂設施、娛樂表演、特色商店和餐飲。其中，「變形金剛基地主題景區」、「功夫熊貓蓋世之地」是全球首創。

北京環球度假區位於北京市通州區，毗鄰東六環和京哈高速。北京環球度假區距離首都國際機場約38公里、駕車大約需要55分鐘，距離北京南站約29公里，駕車約需41分鐘。

據去哪兒大數據研究院分析，中秋節一直是長途出遊的淡季。特別是北京，中秋節期間往往「出京」比「進京」人多。隨著今年環球度假區正式開門營業，北京有望迎來一大波國內遊客。

去哪兒數據顯示，北京環球度假區正式開放日期公布後，周邊酒店預訂熱度增長超十倍，整個北京酒店搜索熱度增長達3倍。

【中美角力】無阻北京環球影城試業  獨設「功夫熊貓」園區（多圖）

責任編輯：蒯宇澄

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