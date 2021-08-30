▲ 網遊禁令加辣！未成年人周五六日 每天限時打機1個鐘

國家新聞出版署公布最新規定，內地所有網絡遊戲企業只可在周五、周六、周日及法定節假日的每日20時至21時，向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務。

新華社30日報道，國家新聞出版署近日下發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，針對未成年人過度使用甚至沉迷網路遊戲問題，進一步嚴格管理措施，堅決防止未成年人沉迷網路遊戲，切實保護未成年人身心健康。

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通知要求，嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日的每日20時至21時，向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務。

嚴格落實網遊賬號實名註冊

同時，要嚴格落實網路遊戲用戶賬號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務；各級出版管理部門要加強對防止未成年人沉迷網絡遊戲有關措施落實情況的監督檢查，對未嚴格落實的網路遊戲企業，依法依規嚴肅處理。

通知提出，要積極引導家庭、學校等社會各方面共管共治，依法履行未成年人監護責任，為未成年人健康成長營造良好環境。

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責任編輯：鄧國強

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