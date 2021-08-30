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趙薇疑牽連旗下藝人  「國民初戀」王智開機前被易角

社會熱點 19:30 2021/08/30

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趙薇疑牽連旗下藝人  「國民初戀」王智開機前被易角

趙薇被列入「劣跡藝人名單」，作品都被下架、微博超話遭封殺，本人至今行蹤成謎。事件恐更牽連其公司旗下藝人，有著「國民初戀」稱號的內地演員王智，好不容易接到了女二角色，但據報在開鏡前遭換角。

現年39歲、出身科班的王智，曾主演《馬永貞》讓她在圈內打開知名度，又進階跨足電影圈，演出喜劇《夏洛特煩惱》，其清新秀美模樣被封為「國民初戀」，也受到電影獎項提名。但報道指，王智似乎事業運差了一點，之後不乏戲約，但都沒給觀眾留下深刻印象。

直到2019年，王智出演《演員請就位》，跟她一同加入趙薇組的，正是最近也出事、被揭在靖國神社留影的男星張哲瀚；當時兩人在節目上展現深厚演技，讓眾人眼睛一亮，趙薇也非常欣賞，因此將他們都簽入旗下。

網傳「小燕子」趙薇被列「劣跡藝人」 作品一夜之間下架

趙薇被指下落不明 「天后也沒能聯絡她」

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報道指，王智粉絲一度為此美事感到興奮，認為這是王智翻身的大好機會，而王智之後確實變得活躍，還參加了《乘風破浪的姐姐》，雖然未成為最後組團成員，但知名度已大幅提升。

王智刪賀趙薇生日貼文

不料如今趙薇出事，各種揣測滿天飛，而王智原本在趙薇生日那天貼文「老闆我愛你」，事發後被發現文章已悄悄刪除。

王智選擇與趙薇切割，但似乎沒讓製片方安心，傳她本已接了新戲《護心》，女主角是最近當紅的周也，王智原訂演出「女二號（第二女主角）」，戲份不少；不料開拍前突然被換角，相傳是製片方認為她屬趙薇旗下，是「高風險藝人」，因此決定不要冒險。

王智原名王紫瑄，1982年7月29日出生於遼寧省鞍山市，是內地功夫女星，畢業於中央戲劇學院2004級表演系。

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責任編輯：鄧國強

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