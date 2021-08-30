中國留學生因手機軍訓照遭遣返 京斥美捕風捉影

臨近開學，中國留學生紛紛赴美，據中國外交部發言人汪文斌今日透露，有3名中國留學生入境美國時遭到盤查及遣返，原因之一是手機有軍訓照片，批評美方捕風捉影。

汪文斌表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，也就此向美方提出嚴正交涉，敦促美方糾正錯誤。

京：向美提出嚴正交涉 促停止打壓留學生

▲ 上海浦東機場日前有一批留學生排隊登機赴美。

在外交部例行記者會上，汪文斌回應提問時稱，本月15日，3名中國留學生持合法簽證在美國休斯頓機場入境時，遭美方盤查並遣返中國。理由是3人受中國政府資助，或在其個人手機內發現軍訓照片，被懷疑有軍方背景。

他批評，美方以捕風捉影甚至荒唐藉口遣返中國留學生，嚴重損害中國赴美留學人員的合法權益，嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作。這種針對特定國家留學生的歧視做法，與美方標榜的開放自由理念和歡迎中國留學生的表態完全背道而馳，亦是開歷史倒車，理應受到譴責。

中方敦促美方糾正錯誤，停止利用各種藉口無端限制和打壓中國留學生，停止阻撓破壞中美人文交流的言行。中方將繼續支持中國留學人員依法維護其正當合法權益。

開學季赴美留學生機場排千米長龍 10萬元機票有價有市

美駐華使團5月以來發放逾8.5萬張學生簽證 稱「隨時準備著」

據美國駐華大使館網站日前公布，駐華使團今年5月以來簽發了超過8.5萬張學生簽證，強調美國歡迎合法的中國學生和學者。

鑑於某些濫用簽證程序，為護美國的國家安全利益，美國實施了一項只針對少數人的政策，只影響到極少比例的F類簽證和J類簽證申請人。美國前總統特朗普任內所簽署命令，禁止與解放軍有聯繫的中國學生獲得F簽證或J簽證。

責任編輯：林佩怡

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