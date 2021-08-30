國安部副部長董經緯：去年破獲經濟金融領域間諜案 是5年前7倍

中國加強金融行業監管之際，國家安全部副部長董經緯今日（30日）透露，去年破獲的經濟金融領域間諜案件，是5年前的7倍。

全國政法隊伍教育整頓第二次新聞發布會今日召開，董經緯表示，根據國家安全機關垂直管理體制，國家安全部向各省級國家安全機關派出31個督導組，向各市縣派出機構派出指導組，在中央政法委領導下加強督導指導工作。

▲ 董經緯

他指出，針對發現的問題，著重從制度層面予以解決，廣大幹警的制度意識、規矩意識不斷強化，依照「三定」履職、依照制度辦事、依照責任落實的好習慣不斷養成。

而在隊伍教育整頓中，國家安全機關堅持打擊防範並重，組織動員全社會力量打好反間諜「人民戰爭」。

逾萬條國安舉報線索 多轉為案件

在加強法律體系建設方面，今年4月出台《反間諜安全防範工作規定》，努力壓實黨政機關和企事業單位的反奸防諜責任。同時加強國家安全宣傳教育，又開通12339國家安全舉報受理平台，群眾舉報線索不斷增多，累計達1.1萬多條，很多線索轉化為案件，還表彰獎勵舉報有功人員。

此外，董經緯表示，加強非傳統安全領域工作。去年破獲的經濟金融領域間諜案件，是5年前的7倍。還加強生物安全、網絡安全、數據安全等非傳統領域工作，取得豐碩成果。

有關部門並加強依法打擊，堅持既抓國外間諜，又抓「內奸」，有決心通過強有力手段，敢於鬥爭、善於鬥爭，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

責任編輯：林佩怡

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