▲ 耿爽談阿富汗：美國澳洲濫殺平民 刑責絕不能一筆勾銷

美國完成從阿富汗撤軍之際，聯合國安理會在美國時間周一（30日）以13票贊成，中俄2票棄權，通過阿富汗問題決議。中國常駐聯合國副代表耿爽指出，阿富汗近期亂局，同外國部隊倉促無序撤出有直接關係，希望有關國家能夠認識到，撤出不是責任的結束，而是反思和糾錯的開始。耿爽並呼籲美方不要對阿富汗平民無差別轟炸，並表示美國、澳洲軍隊在阿富汗濫殺平民的刑責，絕不能一筆勾銷。

安理會表決通過決議後，耿爽在解釋性發言稱，有關國家應該吸取教訓，切實尊重阿富汗主權、獨立和領土完整，切實尊重阿富汗人民自主決定自身前途命運的權利，切實改變將自身模式強加於人的錯誤作法，切實改變動輒施壓制裁甚至使用武力的霸道行徑。

耿爽稱，有關國家應該為自己過去20年的所作所為負責，兌現對阿富汗和平重建的承諾，不能一邊聲稱關心阿富汗人民福祉，一邊卻實施單邊制裁；不能一邊聲稱支持阿富汗加快經濟社會發展，一邊卻扣押凍結阿富汗海外資產；更不能在阿制造巨大災難後一走了之，卻把責任推給阿鄰國和安理會。

「外國部隊過去20年在阿富汗的所作所為，包括美國、澳大利亞軍隊濫殺平民的刑責，絕不能一筆勾銷，必須繼續予以追究。美方近期對『伊斯蘭國』進行的報復襲擊造成無辜平民傷亡，我們呼籲美方不要對阿富汗平民聚集區進行無差別轟炸。」

前一天，美國以無人機空襲喀布爾機場附近一輛在民居中間的汽車，聲言是要防止「伊斯蘭國」恐怖分子對機場發動另一次襲擊，但美軍空襲卻造成10名平民死亡，包括7名小童。塔利班強烈譴責美國是次行動，強調美國在阿富汗執行軍事行動前，必須先向塔利班通報。

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耿爽強調，中方一貫重視阿富汗打擊恐怖主義問題，強烈譴責近期發生在喀布爾的恐怖襲擊；此次襲擊再次證明，阿富汗戰爭並未實現清除阿境內恐怖勢力的目標；外國倉促撤軍，很可能給各類踞阿恐怖組織卷土重來提供可乘之機；中方希望喀布爾機場的安全能夠得到保障，有關人員的撤離能夠平穩、順利進行，有關各方能夠加強協調、共同防範新的恐怖襲擊。

耿爽表明，阿富汗絕不能再度成為恐怖主義發源地和恐怖分子集散地，這是阿富汗未來任何政治解決方案必須堅守的底線；希望塔利班切實履行承諾，徹底切斷同一切恐怖組織的聯系；各國應根據國際法和安理會決議，堅決打擊「伊斯蘭國」、「基地」組織、「東伊運」等國際恐怖勢力，堅決防止其在阿富汗聚集作亂；在反恐問題上絕不能奉行雙重標準，也不能採取選擇性作法。

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安理會通過關於阿富汗問題決議，強烈譴責8月26日發生在喀布爾機場附近的襲擊事件，並重申在阿富汗打擊恐怖主義的重要性，要求不得利用阿富汗領土威脅或攻擊任何國家，或庇護或訓練恐怖分子，同時呼籲國際社會加強努力，向阿富汗提供人道主義援助，並呼籲各方允許人道主義救援全面、安全和不受阻礙地進入阿富汗，以確保援助能夠送達至所有有需要的人。

決議重申維護人權的重要性，尤其是婦女、兒童和少數民族，並鼓勵各方通過談判尋求政治解決的方法，並鼓勵婦女充分、平等的參與其中。

決議希望塔利班能夠遵守之前承諾，在美軍撤出後，允許所有外國國民和持有其他國家旅行證件的阿富汗人，安全離開阿富汗。決議還表示，注意到喀布爾機場周圍危險的安全局勢，並對情報顯示該地區可能發生更多恐怖襲擊表示關切，呼籲有關各方與國際夥伴合作，採取措施加強安全，使喀布爾機場能夠迅速和安全地重新開放。

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責任編輯：連兆鋒