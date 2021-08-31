美國氣候特使克里今起應邀訪華 外媒曝他會談這個

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）應中方邀請，於8月31日至9月3日訪華，期間會與中國氣候變化事務特使解振華在天津面對面會談。這是克里繼今年4月之後，第二次以氣候特使身份訪華。

中美氣候特使於天津面對面會談

中國生態環境部今日公布，應中方邀請，美國總統氣候問題特使約翰·克里於8月31日至9月3日訪華。期間，中國氣候變化事務特使解振華將同克里在天津舉行會談，就中美氣候變化合作、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會等交換意見。

據美國國務院30日的公告，克里將於8月31日至9月3日分別出訪日本東京和中國天津。在東京，他將與日本同行會晤，討論在第26屆聯合國氣候變化大會之前推動集體氣候行動的努力。在天津，克里將按照2021年4月17日生效的《中美應對氣候危機聯合聲明》的內容，繼續就氣候危機的關鍵方面進行討論。

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《華爾街日報》稍早前報道，知情人士透露，克里此行將向中國領導人施壓，要求其宣布暫停為國際燃煤項目提供資金。

據總部設在北京的國際綠色金融研究所(International Institute of Green Finance)最近的一項研究，北京方面今年沒有資助任何新的外國煤廠或投資項目，這是自2013年中國開始實施基礎設施「一帶一路」倡議以來首見。

其中一位知情人士說，美國官員現在希望中國政府宣布正式停止此類項目。

另一位知情人士說，中國方面已強調在履行好當前溫室氣體減排承諾後才能作出新承諾的重要性。

報道還指出，克里和解振華都表示，他們今年已談了十幾次。克里的努力凸顯出，氣候問題已成為美中之間少有的潛在合作領域。拜登政府已將美中雙邊關係定性為主要是競爭關係，不過華盛頓方面官員明確表示，雙方在一些事宜上仍有合作空間，包括氣候和阿富汗問題。

克里曾於4月赴上海和解振華會談，期間也和中國國務院副總理韓正視訊。

責任編輯：尹航

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