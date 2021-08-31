▲ 習近平提反壟斷8項新要求 一文讀懂深改委重磅內容

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會主任習近平周一（30日）主持召開中央全面深化改革委員會第二十一次會議，審議通過了四份重要文件，其中包括加強反壟斷監管力度。中央電視台整理會議公告，可見習就反壟斷提出了8項要求。

央視網《聯播+》特對這次中央深改委會議內容進行梳理。

其一：加強反壟斷反不正當競爭監管力度

會議審議通過《關於強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的意見》，會議強調8點：

●要統籌發展和安全、效率和公平、活力和秩序、國內和國際，堅持監管規範和促進發展兩手並重、兩手都要硬，明確規則，劃出底線，設置好「紅綠燈」，引導督促企業服從黨的領導，服從和服務於經濟社會發展大局，鼓勵支持企業在促進科技進步、繁榮市場經濟、便利人民生活、參與國際競爭中發揮積極作用。

●要加快健全市場准入制度、公平競爭審查機制、數字經濟公平競爭監管制度、預防和製止濫用行政權力排除限制競爭制度等。

●要堅持「兩個毫不動搖」，推動形成大中小企業良性互動、協同發展良好格局。

●要堅定不移推進高水平對外開放，保護產權和知識產權，增強政策透明度和可預期性。

●要加強競爭法律制度和政策宣傳培訓，強化企業公平競爭意識，引導全社會形成崇尚、保護和促進公平競爭的市場環境。

●要加快建立全方位、多層次、立體化監管體系，實現事前事中事後全鏈條全領域監管，堵塞監管漏洞，提高監管效能。

●要加大監管執法力度，加強平台經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域執法司法。

●要完善反壟斷體制機制，充實反壟斷監管力量。

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其二：完善物資儲備體制機制

會議審議通過《關於改革完善體制機制加強戰略和應急物資儲備安全管理的若干意見》，會議強調：

●要統籌解決好「儲什麼」、「誰來儲」、「怎麼儲」的問題，系統規劃、科學優化儲備的品類、規模、結構，加快補齊補足關鍵品類物資短板。

●要加快健全統一的戰略和應急物資儲備體系，堅持政府主導、社會共建、多元互補，健全中央和地方、實物和產能、政府和企業儲備相結合的儲備機制，優化重要物資產能保障和區域佈局，分類分級落實儲備責任，完善儲備模式，創新儲備管理機制。

●要完善戰略儲備市場調節機制，增強大宗商品儲備和調節能力，更好發揮戰略儲備的穩定市場功能。

●要加大國家儲備監管力度，發揮專業監管、行業監管、屬地監管合力。

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其三：深入打好污染防治攻堅戰

會議審議通過《關於深入打好污染防治攻堅戰的意見》，會議強調：

●要保持力度、延伸深度、拓寬廣度，緊盯污染防治重點領域和關鍵環節，集中力量攻克老百姓身邊的突出生態環境問題，強化多污染物協同控制和區域協同治理，統籌水資源、水環境、水生態治理，推進土壤污染防治，加強固體廢物和新污染物治理，全面禁止進口「洋垃圾」，推動污染防治在重點區域、重要領域、關鍵指標上實現新突破。

●要從生態系統整體性出發，更加註重綜合治理、系統治理、源頭治理，加快構建減污降碳一體謀劃、一體部署、一體推進、一體考核的製度機制。

●要統籌生態保護和污染防治，加強生態環境分區管控，推動重要生態系統保護和修復，開展大規模國土綠化行動，擴大環境容量的同時，降低污染物排放量。

●要加快推動產業結構、能源結構、交通運輸結構、用地結構調整，嚴把「兩高」項目准入關口，推進資源節約高效利用，培育綠色低碳新動能。

●要深入推進生態文明體制改革，加快構建現代環境治理體系，全面強化法治保障，健全環境經濟政策，完善資金投入機制。

●要加強系統監管和全過程監管，對破壞生態環境的行為決不手軟，對生態環境違法犯罪行為嚴懲重罰。

●要注意因地制宜、分類施策，體現差別化，不搞一刀切。

其四：完善統計監督

會議審議通過《關於更加有效發揮統計監督職能作用的意見》，會議強調：

●要加強對貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展情況的統計監督，重點監測評價國家重大發展戰略實施情況、重大風險挑戰應對成效、人民群眾反映突出問題解決情況等。

●要加快統計製度方法改革，加大現代信息技術運用，夯實統計基層基礎，把情況摸清，把數據搞準，使監督結果經得起實踐和歷史檢驗。

●要推動統計監督和紀律監督、組織監督、巡視監督、審計監督等統籌銜接，加強工作協調和統計監督結果運用，提升監督效能。

責任編輯：鄧國強

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