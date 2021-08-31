中方提疫源新觀點：武漢疫情來自冷鏈3大理據（第三版）

▲ 中方提疫源新觀點：武漢最早3病例 都從事冷鏈工作

新冠疫情爆發， 湖北武漢華南海鮮市場過去一直被認為是病毒源頭。但中國疾控中心中國現場流行病學培訓項目主任馬會來近日受訪指出，2019年底發生在武漢華南海鮮市場的新冠肺炎疫情，存在通過冷鏈產品引入病毒的可能，他並為這種推論提出3項理據。

（新增第八至十一段，中國疾控中心專家談最新疫源推論理據）

中新社引述馬會來指出，去年的6月份和7月份，先後在北京新發地市場、大連海鮮公司發生新冠肺炎聚集性疫情；值得注意的是，這兩次疫情分別是在北京市連續56天、大連市連續111天沒有出現本土疫情的背景下發生的。

中疾控專家成功分離活病毒

馬會來表示，通過流行病學調查分析、病毒核酸和血清抗體檢測等方法，對可能的感染來源進行系統排查，對進口冷鏈食品的流向也開展系統追溯排查。同時開展分子流行病學溯源，對確診病例和檢測陽性的冷鏈產品等開展病毒全基因組測序分析。

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馬會來說，「綜合多項溯源調查證據，均證實病毒都是從境外其他國家或地區，通過冷鏈輸入我國。」

她指出，在去年10月發生於青島的新冠疫情，溯源調查不僅再次證明疫情源頭同樣是通過境外冷鏈輸入，中國疾控中心病毒病所的專家，還首次從冷鏈產品的外包裝上，成功分離出新冠活病毒，成為新冠病毒冷鏈傳播的直接證據。

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她認為，中國此後多地發生的數起本土疫情的溯源調查結果，也反覆證實新冠病毒能夠通過冷鏈運輸途徑，實現遠距離傳播，「而且一旦引入到海鮮銷售市場，或者水產品加工企業等特殊的場所，能夠引起本土疫情的爆發。」

華南海鮮市場中 大半商鋪與冷鏈相關

此外，2020年上半年，分布在全球多個國家的至少30家大型肉聯廠、屠宰場、海鮮加工廠等，曾發生新冠肺炎疫情，存在病毒可能通過進口冷鏈運輸、造成感染並導致擴散的共同特征。

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而澎湃新聞網引述馬會來更指出，從青島等地此前發生的7宗進口冷鏈導致的新冠疫情，提示2019年末發生在武漢華南海鮮市場的疫情，存在冷鏈引入的高度可能性。他透露，今年1月在與世界衛生組織專家交流的過程中，中方專家組梳理了前期針對武漢冷鏈相關的證據，其中有三項：

其一：華南海鮮市場中，678家商鋪，390家商鋪與冷鏈相關。冷鏈貨品攤位相關病例相對危險度，是無冷鏈貨品攤位相關病例相對危險度的3.3倍。 其二：武漢華南海鮮市場2020年初的環境樣本檢測結果顯示，陽性樣本涉及的攤位（21家）中有進口冷鏈産品的攤位（16家）佔大多數。 其三：最早的來自華南海鮮市場的3例病例，都從事冷鏈相關工作。

鑒於存在冷鏈傳播病毒的可能，環球時報引述中疾控病毒病防預控制所所長助理劉軍建議稱，有必要建立冷鏈溯源全球合作機制，設計和推廣新冠病毒冷鏈傳播全球監測體系，和國家間追溯機制；並在科學的基礎上，對2019年武漢華南海鮮市場冷凍產品來源國的冷鏈從業人員，開展流行病學研究及血清樣本檢測。

責任編輯：易燕丹

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