中方提疫源新觀點：武漢疫情來自進口冷鏈 有3大理據（第四版）

▲ 3047017中方提疫源新觀點：武漢疫情來自冷鏈3大理據

武漢華南海鮮市場2019年底出現首批新冠肺炎病例，但病毒實際源頭目前有待釐清。中國疾控中心中國現場流行病學培訓項目主任馬會來指出，最早期的華南海鮮市場的病例，存在通過冷鏈產品輸入病毒的可能，他並為這種推論提出3項理據。

（新增第八至十一段，中國疾控中心專家談最新疫源推論理據，更新圖片）

中新社引述馬會來指出，去年的6月份和7月份，先後在北京新發地市場、大連海鮮公司發生新冠肺炎聚集性疫情；值得注意的是，這兩次疫情分別是在北京市連續56天、大連市連續111天沒有出現本土疫情的背景下發生的。

中疾控專家成功分離活病毒

馬會來表示，通過流行病學調查分析、病毒核酸和血清抗體檢測等方法，對可能的感染來源進行系統排查，對進口冷鏈食品的流向也開展系統追溯排查。同時開展分子流行病學溯源，對確診病例和檢測陽性的冷鏈產品等開展病毒全基因組測序分析。

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馬會來說，「綜合多項溯源調查證據，均證實病毒都是從境外其他國家或地區，通過冷鏈輸入我國。」

她指出，在去年10月發生於青島的新冠疫情，溯源調查不僅再次證明疫情源頭同樣是通過境外冷鏈輸入，中國疾控中心病毒病所的專家，還首次從冷鏈產品的外包裝上，成功分離出新冠活病毒，成為新冠病毒冷鏈傳播的直接證據。

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她認為，中國此後多地發生的數起本土疫情的溯源調查結果，也反覆證實新冠病毒能夠通過冷鏈運輸途徑，實現遠距離傳播，「而且一旦引入到海鮮銷售市場，或者水產品加工企業等特殊的場所，能夠引起本土疫情的爆發。」

華南海鮮市場中 大半商鋪與冷鏈相關

此外，2020年上半年，分布在全球多個國家的至少30家大型肉聯廠、屠宰場、海鮮加工廠等，曾發生新冠肺炎疫情，存在病毒可能通過進口冷鏈運輸、造成感染並導致擴散的共同特征。

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而澎湃新聞網引述馬會來更指出，從青島等地此前發生的7宗進口冷鏈導致的新冠疫情，提示2019年末發生在武漢華南海鮮市場的疫情，存在冷鏈引入的高度可能性。他透露，今年1月在與世界衛生組織專家交流的過程中，中方專家組梳理了前期針對武漢冷鏈相關的證據，其中有三項：

其一：華南海鮮市場中，678家商鋪，390家商鋪與冷鏈相關。冷鏈貨品攤位相關病例相對危險度，是無冷鏈貨品攤位相關病例相對危險度的3.3倍。 其二：武漢華南海鮮市場2020年初的環境樣本檢測結果顯示，陽性樣本涉及的攤位（21家）中有進口冷鏈産品的攤位（16家）佔大多數。 其三：最早的來自華南海鮮市場的3例病例，都從事冷鏈相關工作。

鑒於存在冷鏈傳播病毒的可能，環球時報引述中疾控病毒病防預控制所所長助理劉軍建議稱，有必要建立冷鏈溯源全球合作機制，設計和推廣新冠病毒冷鏈傳播全球監測體系，和國家間追溯機制；並在科學的基礎上，對2019年武漢華南海鮮市場冷凍產品來源國的冷鏈從業人員，開展流行病學研究及血清樣本檢測。

責任編輯：易燕丹

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