【神州快訊】中新天津生態城獲批國家文化出口基地

近日，國家商務部第2批國家文化出口基地名單公示，中新天津生態城作為天津市唯一入選區域名列其中。除了此次獲批的國家文化出口基地，國家動漫產業綜合示範園、國家3D立體影視基地、國家版權示範基地均落地生態城。如今，生態城已成為「京津冀」區域文化貿易企業聚集的重要產業載體。

生態城在區域發展早期就確立了文化產業的戰略性先導地位，在深耕國內文化產業市場的同時，不斷支持、鼓勵區內文化企業加快「走出去」步伐。截至2021年7月底，生態城數字文化企業數量突破2,400家，累計註冊資金近200億元人民幣；已培育國家重點文化出口企業6家（佔全市的3/5），國家重點文化出口項目3個（佔全市的3/4），2020年實現文化出口額約8,500萬美元。

中新天津生態城不斷優化營商環境，激發企業發展活力，形成了「1＋2＋3」的文化產業服務體系。「1」即1套產業發展政策。「2」即2個人才培養體系：與天津職業大學合作建設國家動漫園產業學院，建立專業教師和企業導師共同教學的「雙師型」教學模式；與新加坡南洋理工大學、淡馬錫理工學院合作共建人才培訓、交流機制。「3」即3個專業化服務平台，分別為國家動漫園公共技術服務平台、國家非物質文化遺產創新平台和國家數字內容貿易服務平台。

下一步，生態城將不斷提升完善產業配套，整合京津冀區域優質產業資源，力爭在「十四五」期間打造成為服務京津冀、輻射環渤海、面向RCEP國家的國家級重點文化貿易平台。

（資料由客戶提供）