【神州快訊】郵儲銀行發布2021年中報：淨利潤同比增長22.48%

8月27日，中國郵政儲蓄銀行（下稱「郵儲銀行」）發布2021年半年度報告。今年上半年，在國家經濟持續穩定恢復的背景下，郵儲銀行經營業績整體向好。

半年報顯示，今年上半年，郵儲銀行實現營業收入1,576.53億元（人民幣，下同），同比增長7.73%；實現淨利潤412.44億元，同比增長22.48%，盈利能力持續增強；年化平均總資產回報率（ROA）和年化加權平均淨資產收益率（ROE）分別為0.71%和13.30%，同比分別提高0.07個百分點和0.65個百分點，保持良好的成長性；成本收入比51.51%，同比下降0.25個百分點；淨息差2.37%，繼續保持行業領先。

與此同時，資產總額和管理零售客戶資產(AUM）雙雙突破12萬億元，業務規模創歷史新高，零售銀行市場地位穩固；不良貸款率較上年末下降0.05個百分點至0.83%、撥備覆蓋率較上年末提高13.27個百分點至421.33%，資產質量保持行業領先。此外，該行還打造4個「新一代」系統，豐富數字人民幣應用場景，持續構建「金融+服務」生態圈，全行數字化轉型加速推進。

專業人士認為，郵儲銀行良好的成長性是由自身的資源稟賦、發展階段、戰略定位等因素決定的。近4萬個網點和超6億的個人客戶，使郵儲銀行發展具有很強的應對市場變化的韌性；郵儲銀行有特色的零售銀行戰略定位，與其他銀行形成差異化發展。目前，該行也在不斷提升科技引領能力、加快轉型等，保持良好成長態勢。

郵儲銀行「十四五」時期的戰略目標是以金融科技賦能高質量發展，加速業務模式轉型，搭建智能風控體系，提升價值創造能力，打造服務鄉村振興和新型城鎮化的領先的數字生態銀行。圍繞這一戰略目標，該行將深化「一二三四五六」戰略方針，即以推動高質量發展為主題；服務鄉村振興和新型城鎮化，下沉服務鞏固縣域優勢，重點突破提升城市競爭力，形成城鄉「雙輪驅動」戰略格局；堅持服務「三農」、城鄉居民和中小企業3大定位；發力普惠金融、財富金融、產業金融、綠色金融4大領域；推進特色化、綜合化、輕型化、數字化、集約化「五化」轉型；強化科技賦能、客戶深耕、中收跨越、人才強行、風控護行、協同發展6大戰略。

（資料由客戶提供）