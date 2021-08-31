內地多地已取消強制接種疫苗

據內地健康時報報道，截至周一（30日），湖北鄂州市、十堰市，河南駐馬店等地已取消疫苗強制政策。

不接種新冠疫苗人員納入個人誠信記錄已取消

8月15日，湖北鄂州市鄂城區疫情防控指揮部發佈消息稱，全區12至17歲未成年人和18歲以上無禁忌症人員，從即日起10日內做到「應接全接」。對無故不接種新冠疫苗人員，納入個人誠信記錄。

8月26日，鄂州市12345稱，這一文件已經刪除，暫時沒有發佈新的規定。

湖北省十堰市茅箭區疫情防控指揮部發佈的通告：全區18歲以上無禁忌症人員，無故不接種新冠疫苗納入個人誠信記錄。該指揮部工作人員稱，「現在取消了」。

家長不接種疫苗孩子暫緩入校已取消

8月23日，河南省駐馬店市正陽縣新冠病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部辦公室發文稱：縣教育系統要開展新冠疫苗接種「小手拉大手」活動，中小學生開學報名時採取「1+6+N」形式，即每名學生入學報到時，需持有父母（監護人）、爺爺奶奶、外公外婆及其共同居住的近親屬新冠疫苗接種證明，否則，不予接收或暫緩入校。

8月26日，該指揮部發文稱，叫停這一規定。該規定「與國家規定新冠病毒疫苗接種採取知情自願原則不一致，我辦立即叫停『小手拉大手』活動，接種新冠疫苗堅持自願原則。」

未接種疫苗者限制出行無強制要求

7月17日，吉林省四平市發佈通告，8月1日起，原則上不允許未接種人員（有禁忌症除外）進入醫療機構、養老院、托兒所、學校（幼稚園、校外培訓機構）圖書館博物館、景區景點、監所、政務大廳等重點場所。

8月18日，一名未接種疫苗的四平市鐵西區市民進入超市被攔。對此，四平市鐵西區新冠病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作領導小組辦公室回復稱，根據鐵西區疫情指揮部工作要求部署，各大商場、超市銀行、加油站等公共場所實行二碼聯查，對未接種人員進行資訊登記，旨在鼓勵發動未接種人員進行疫苗接種，並未要求不允許進入。

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責任編輯：李冰琪

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