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趙薇法國4億酒莊曝光  謝霆鋒也曾到訪拍節目（多圖）

社會熱點 12:03 2021/08/31

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趙薇法國4億酒莊曝光  謝霆鋒也曾到訪拍節目

趙薇被列為「劣跡藝人」，影視作品一夕之間全下架，等同於「被消失」。坊間一度有傳她已動身前赴法國，暫居自己多年前買入的酒莊。儘管這一傳聞已普遍被被否定，但趙薇與丈夫擁有的這座酒莊，究竟是什麼樣子，仍令外界關注。

趙薇與丈夫共同擁有的波爾多Chateau Monlot酒莊，有媒體曝光其內外面貌。

《12道鋒味》曝光趙薇酒莊有多美

趙薇曾出演謝霆鋒的美食真人秀節目《12道鋒味》，邀請製作單位前往拍攝。節目中，她曾大方透露，當初與老公黃有龍豪擲出4500萬歐元、折合4.13億港元，買下這座酒莊、而酒莊擁有8.5萬公頃的葡萄園。

    點擊圖片放大
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當時趙薇攜手謝霆鋒進行拍攝的畫面流出，眾人坐在戶外享用美食、賞美景，非常愜意，而酒莊看起來規模龐大，相當震撼。

目前，有不少人對於趙薇逃往法國的爆料，抱持著懷疑的態度，主要是29日她突然在IG透露目前「和爸爸媽媽在一起」，並在留言處寫下「北京初秋，最佳閱讀時間」，反映她疑似還留在中國。隨後該則貼文被刪除，趙薇的去向依舊眾說紛紜。

網傳「小燕子」趙薇被列「劣跡藝人」 作品一夜之間下架

趙薇被指下落不明 「天后也沒能聯絡她」

趙薇IG突現談及父母帖子  疑報平安卻刪文

趙薇IG暗藏一密碼  透露或仍留北京沒去法國？

曾說趙薇是「初戀對象」 黃曉明如今疑跟她「割席」

音樂人高曉松被封殺不亞趙薇 他曾宣稱解放軍是「黨衛軍」

趙薇疑牽連旗下藝人  「國民初戀」王智開機前被易角

責任編輯：鄧國強

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