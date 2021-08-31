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北京落實「雙減」：小學上課不早於8時20分 不得設精英班

社會熱點 11:59 2021/08/31

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北京140萬中小學生明天將開啟新學期，是落實教育「雙減」政策的第一個學期。北京市委教育工委副書記、市教委新聞發言人李奕表示，將調整中小學生上課時間，小學上課時間一般不早於8時20分，中學一般不早於8時。

不得補課 考試成績實行等級制

李奕今日在記者會上表示，將嚴格執行教學計劃，小學一年級堅持零起點教學，各年級都要嚴格按照教學計劃開展教學，學校也不得利用晨檢、午檢和自習課進行學科教學，不得利用寒暑假、周末、法定節假日組織學生開展任何形式的集體補課。義務教育學校嚴禁組織任何形式的分班考試，不允許分重點班、實驗班（港稱精英班）。

他並表示，要合理調控作業結構，做到班級、年級作業公開，總量控制。作業堅持全批全改，及時反饋，根據學生作業情況調整改進課堂教學工作。不布置機械重複、懲罰性作業，不要求家長檢查批改作業，不要求學生自批自改作業。在考試評價方面，要降低考試壓力，改進考試方式，考試成績呈現實行等級制。

每天課後服務2小時 覆蓋所有學校

李奕並提出，新學期課後服務要做到三個層面的全覆蓋。第一是實施範圍全覆蓋，全市所有義務教育階段學校，包括民辦學校都要開展好課後服務；第二是時間全覆蓋，周一至周五每天下午都要開展課後服務；第三是服務對象全覆蓋，課後服務要面向所有學生提供，學校向全體學生提供菜單式課後服務項目和內容，供學生自願選擇，增強課後服務吸引力。

在課後服務時間上，每天課後服務至少開展2小時。對個別確有需求的學生，學校可在和家長協商一致的基礎上，適當延長課後服務時間。此外，要落實學生每天1小時體育鍛煉的要求，學生當天沒有體育課的，要在課後服務時間段安排參加體育鍛煉。

課後服務時間延長，教師的工作量也隨之增加。李奕表示，可以採用適當的崗位角色交叉緩解這一問題，「當然老師們肯定要更辛苦一些」。針對課後服務的校際之間差異，可以用教師交流輪崗的方式解決。

另外，廣州市第十五屆人大常委會第53次會議審議《廣州市學校安全管理條例(草案修改建議稿)》，特別提到，學校應當切實做好義務教育課後服務工作，保證課後服務時間。課後服務結束時間原則上不早於本地普遍的正常下班時間後半小時；學校對有特殊需要的學生，可以提供延時託管服務。

此外，學生的考試成績及排名屬於個人訊息，不得公開發布。

「雙減」成內地教育督導一號工程 小學一二年級再無紙筆考試

無視雙減政策違規補習 教育部查處多地校外培訓機構

責任編輯：蒯宇澄

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