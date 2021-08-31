人行頻提外部風險 外管局調研人幣匯率波動性加大的影響

中國監管部門愈發關注市場主體對人民幣匯率波動的風險應對能力。路透社引述消息人士稱，國家外匯管理局近日對部分商業銀行和企業進行調研，以了解人民幣匯率波動性加大對企業業務的潛在影響，並就企業對「匯率風險中性」管理預案情況進行摸底。分析指，監管層或為更大的波動或風險做準備。

人幣強勁升勢受壓

據路透社報道，其中一位消息人士表示，調研包括匯率風險敞口在不同行業中具體感受，避險工具的運用效果；還涉及面對人民幣雙向波幅加大情況下的承受能力、業務結構的優化調整，以及是否建立了以風險中性為原則的經營策略。

三菱日聯金融集團（MUFG）銀行首席金融市場分析師 Marco Sun稱，在今年年初外管局要求商業銀行向公司引入和教育「風險中性」的心態之後，這項調查可能是一項進度檢查，讓公司更加了解雙向波動。他並分析，這表明監管機構正在為可能更大的波動或風險做準備，因為美聯儲最近暗示今年將縮減刺激措施，與此同時人行也多次提及「外部風險」。

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美聯儲（FED）暗示決定加息時仍將保持謹慎，削減資產購買可能在今年。中美貨幣政策立場的分化，可能令人民幣匯率面臨貶值的風險壓力。不過消息人士指出調研並不是只是針對人民幣匯率面臨貶值而展開的，而是相對全面的調研，並再次提及「風險中性」理念。

匯率風險中性理念是外管局多次提及的話題，並提醒市場主體應適應人民幣彙率雙向波動的常態，審慎安排資產負債貨幣結構。人行此前的貨幣政策執行報告專欄文章稱，未來人民幣匯率雙向波動將是常態，人民幣既可能升值，也可能貶值，沒有任何人可以準確預測匯率走勢。

今年年初，人民幣經歷了大幅上漲，但經濟放緩跡像逐步顯現、疫情在內地再度爆發以及出口增速的放緩，令人民幣的強勁勢頭有所失色。有市場分析師擔憂美聯儲退出刺激計劃可能會給人民幣帶來進一步的下行壓力，並引發資本外流。

今日人民幣對美元中間價報6.4679，較上日微跌2點子。

責任編輯：尹航

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