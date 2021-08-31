  • 26°C
香港時間 : 2021831日 (二) 13:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

娛樂圈大整頓 中紀委訪談籲「斬斷亂象頻生的資本鏈」

經濟脈搏 13:07 2021/08/31

分享：

內地近日針對娛樂圈和「飯圈」亂象展開治理。國務院發展研究中心宏觀部研究員江宇接受中共中紀委機關報《中國紀檢監察報》專訪時指出，平台資本、明星到「飯圈」文化構成完整資本利益鏈，塑造的畸形消費形態，應斬斷娛樂圈亂象背後的資本鏈條。

江宇指出，在資本快速擴張影響下，娛樂圈出現過度商業化、資本化傾向。平台資本、流量明星、「飯圈」文化在資本主導下形成完整利益鏈，其帶來的亂象，是某些資本從自身一己之利出發，塑造的畸形消費形態，既不符合社會主義核心價值觀，也不符合中國優秀傳統文化，更不利於青少年健康成長，應整治「資本無序擴張亂象」。

批資本逐利 塑造畸形消費形態

江宇提到，流量明星和「飯圈」的產生與中國文化產業的發展是相伴的。改革開放以來，在市場經濟的推動下，中國文化娛樂產業迅速發展。據國務院新聞辦公室消息，2019年文化及相關產業增加值達44363億元（人民幣，下同），佔GDP比重達到4.5%。

但他說，資本天生具有逐利性，文化娛樂產業發展同時也產生一些問題。近期部分流量明星負面新聞頻出，與其個人素質不高、法治意識淡漠、喪失節操密切相關，但也與到娛樂界不正常行業生態有很大關係。

江宇續稱，一些自身素質不高、能力水平不行的藝人卻能夠一夜走紅、萬眾追捧，頻頻佔據熱搜榜單，歸根到底是資本逐利的結果。資本通過抓住粉絲非理性心理和需求，製造出各種「巨星」、「頂流」，通過「粉絲消費」、「應援集資」等來牟取暴利，明明是違背文藝規律和人民根本利益的事情，卻在資本推動下大行其道。

指文藝是意識形態工作的重要陣地

他認為，文藝絕不是單純的唱歌跳舞、吹拉彈唱，「而是思想文化和意識形態工作的重要陣地，是上層建築的重要組成部分，是黨的一項極端重要的工作」。

江宇表示，資本無序擴張不止表現在娛樂圈，平台壟斷、教育課外培訓負擔過重等問題，實質也是資本逐利最大化所導致。

他指，中央有關部門部署了禁止誘導粉絲消費、嚴控未成年人參與、規範應援集資等措施，是完全及時和必要的，又強調發揮資本積極作用又堅決防止資本無序擴張，是中國制度的獨特優勢。

中紀委點名這些藝人失德  批「飯圈」變邪氣怪圈

娛樂圈風暴升級 國家網信辦祭十招「限飯令」

官媒再批娛樂圈「娘炮形象」：對青少年惡劣影響

鄭爽欠稅仿如「被踢出娛樂圈」 禁言前最後自白曝光

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道
 

相關文章

中紀委點名這些藝人失德 批「飯圈」變邪氣怪圈
2021/08/29
中紀委點名這些藝人失德 批「飯圈」變邪氣怪圈
娛樂圈風暴升級 國家網信辦祭十招「限飯令」
2021/08/27
娛樂圈風暴升級 國家網信辦祭十招「限飯令」
網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞等內容
2021/08/27
網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞等內容
官媒再批娛樂圈「娘炮形象」：對青少年惡劣影響
2021/08/27
官媒再批娛樂圈「娘炮形象」：對青少年惡劣影響

你可能感興趣

中紀委點名這些藝人失德 批「飯圈」變邪氣怪圈
20:40 2021/08/29
中紀委點名這些藝人失德 批「飯圈」變邪氣怪圈
娛樂圈風暴升級 國家網信辦祭十招「限飯令」
13:46 2021/08/27
娛樂圈風暴升級 國家網信辦祭十招「限飯令」
網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞等內容
17:50 2021/08/27
網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞等內容
行業 壟斷 中國共產黨 經濟 中紀委 GDP 文娛藝術 人民幣 中國

下一篇文章

人行頻提外部風險 外管局調研人幣匯率波動性加大的影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

一線城市房貸續收緊：放款需排隊 首付來源遭嚴查
一線城市房貸續收緊：放款需排隊 首付來源遭嚴查
網遊禁令加辣！未成年人周五六日 每天限時打機1個鐘
網遊禁令加辣！未成年人周五六日 每天限時打機1個鐘
內地8月官方製造業PMI錄50.1遜預期 企業經營明顯放緩
內地8月官方製造業PMI錄50.1遜預期 企業經營明顯放緩
Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國
Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國
網信辦嚴打金融「黑嘴」：不得惡意唱衰中國經濟
網信辦嚴打金融「黑嘴」：不得惡意唱衰中國經濟
深圳樓市降溫波及家具賣場 業界盼金九銀十景氣度升高
深圳樓市降溫波及家具賣場 業界盼金九銀十景氣度升高