娛樂圈大整頓 中紀委訪談籲「斬斷亂象頻生的資本鏈」

內地近日針對娛樂圈和「飯圈」亂象展開治理。國務院發展研究中心宏觀部研究員江宇接受中共中紀委機關報《中國紀檢監察報》專訪時指出，平台資本、明星到「飯圈」文化構成完整資本利益鏈，塑造的畸形消費形態，應斬斷娛樂圈亂象背後的資本鏈條。

江宇指出，在資本快速擴張影響下，娛樂圈出現過度商業化、資本化傾向。平台資本、流量明星、「飯圈」文化在資本主導下形成完整利益鏈，其帶來的亂象，是某些資本從自身一己之利出發，塑造的畸形消費形態，既不符合社會主義核心價值觀，也不符合中國優秀傳統文化，更不利於青少年健康成長，應整治「資本無序擴張亂象」。

批資本逐利 塑造畸形消費形態

江宇提到，流量明星和「飯圈」的產生與中國文化產業的發展是相伴的。改革開放以來，在市場經濟的推動下，中國文化娛樂產業迅速發展。據國務院新聞辦公室消息，2019年文化及相關產業增加值達44363億元（人民幣，下同），佔GDP比重達到4.5%。

但他說，資本天生具有逐利性，文化娛樂產業發展同時也產生一些問題。近期部分流量明星負面新聞頻出，與其個人素質不高、法治意識淡漠、喪失節操密切相關，但也與到娛樂界不正常行業生態有很大關係。

江宇續稱，一些自身素質不高、能力水平不行的藝人卻能夠一夜走紅、萬眾追捧，頻頻佔據熱搜榜單，歸根到底是資本逐利的結果。資本通過抓住粉絲非理性心理和需求，製造出各種「巨星」、「頂流」，通過「粉絲消費」、「應援集資」等來牟取暴利，明明是違背文藝規律和人民根本利益的事情，卻在資本推動下大行其道。

指文藝是意識形態工作的重要陣地

他認為，文藝絕不是單純的唱歌跳舞、吹拉彈唱，「而是思想文化和意識形態工作的重要陣地，是上層建築的重要組成部分，是黨的一項極端重要的工作」。

江宇表示，資本無序擴張不止表現在娛樂圈，平台壟斷、教育課外培訓負擔過重等問題，實質也是資本逐利最大化所導致。

他指，中央有關部門部署了禁止誘導粉絲消費、嚴控未成年人參與、規範應援集資等措施，是完全及時和必要的，又強調發揮資本積極作用又堅決防止資本無序擴張，是中國制度的獨特優勢。

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責任編輯：蒯宇澄

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