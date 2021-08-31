▲ 塔利班讚中國是偉大鄰國 並提出這樣的期待

塔利班發言人夏亨當地時間30日在接受媒體訪問時，稱呼中國是「我們偉大的鄰國」，並指中國可在阿富汗的重建，以及阿富汗人的經濟發展發揮建設性作用，「期待中國發揮作用」。

國際反恐組織專家則認為，中國至今尚未正式承認塔利班為阿富汗合法政府，而塔利班肯定希望獲得中國承認。但中國針對此事，將與周邊國家、特別是巴基斯坦協調。

香港南華早報報道，夏亨（Suhail Shaheen）是在30日接受南早旗下刊物「本週亞洲」（This Week in Asia）訪問時，作上述表示。而這篇報導並以「塔利班：中國，我們的偉大鄰國，將幫阿富汗構築和平」為題發表。

中國尚未承認塔利班為阿富汗合法政府

根據報道，夏亨表示，中國─「我們偉大的鄰國」，可在阿富汗的重建及阿富汗人的經濟發展和繁榮中，發揮「建設性和積極作用，期待中國發揮其作用」。

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夏亨指出，塔利班希望與中國合作，在阿富汗構築和平。並重申塔利班將兌現（對中國的）承諾，防止阿富汗成為「恐怖分子的集結地」，不允許激進組織利用阿富汗作為襲擊基地。

他還表示，塔利班「向所有人發出了一個明確的信息，就就是任何人都不能利用阿富汗的土地，對付其鄰國和其他國家」。

塔利班：不容利用阿富汗土地 對付他國

報道指出，塔利班準備與中國就如何在促進雙方相互關係、建立地區和平，以及援助阿富汗重建等方面穩步推進，交換意見。

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在此之前，中國阿富汗事務特使岳曉勇曾表示，中國準備參與阿富汗的和平重建，並指中方已與塔利班溝通過，塔利班承諾會「完完全全擺脫恐怖主義團體，堅決與阿富汗境內的恐怖組織鬥爭到底。未來的阿富汗不會再成為任何恐怖組織的避風港」。

報道引述英國一個反恐組織副主席傑佛瑞（Faran Jeffery）看法指出，日前在喀布爾機場發生的恐襲事件，可能會令中國緊張，並推動與塔利班的合作。而塔利班肯定希望獲得中國承認，但中國將與周邊國家、特別是巴基斯坦就此事協調。

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責任編輯：鄧國強

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