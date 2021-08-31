  • 27°C
香港時間 : 2021831日 (二) 17:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國毒梟販運芬太尼致4死 美懸紅500萬通緝

社會熱點 15:59 2021/08/31

分享：

一個跨國販毒集團非法販運類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）到美國，造成4死5傷。美國國務院周一（30日）宣佈，懸紅500萬美元，鼓勵提供信息，協助將該集團中國籍首腦張建逮捕歸案。

美國國務院消息稱，張建為該跨國販毒集團的主要領導人。2013至2016年間，販運管制藥物到美國；在北達科他、俄勒岡、北卡羅來納及新澤西州，造成4人因藥物過量致死，5人身體嚴重損傷。

國務院指出，若有民眾提供情報資訊，協助美方找到張建藏身之處，或將他逮捕歸案或定罪，就能獲得最高500萬美元獎金。

中美聯手打「鴉片戰爭」 芬太尼案主犯河北被判死緩

【中美角力】美起訴3名中國公民 涉非法交易芬太尼

據美國之音報導，張建早於2017年就被美國司法部起訴，被控通過網路向美國毒販和個人兜售藥物，再利用郵寄或國際包裹運送服務交遞產品。

美國財政部2018年制裁張建（圖上方）時製作的相關共犯組織圖。（美國財政部圖片）

時至2018年1月，張建再與多名中國、美國及加拿大籍公民被控販毒、販運違法藥物導致美國人死亡或身體嚴重受傷、違反有關持續犯罪集團的法律以及國際洗錢。數名美國公民已被定罪並被判處20年至終身監禁。

同年，美國財政部國外資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）將張建認定為「重大外國毒品走私人士」。司法部指出，若被定罪，張建最高可能面臨無期徒刑與1250萬美元罰鍰。

【中美角力】中國化學專家及其香港公司遭美制裁 涉販賣芬太尼

【中美貿易戰】國家禁毒委：芬太尼非主要來自中國 不應與貿戰混為一談

今年6月，中國國家禁毒辦及公安部亦已通報稱，自今年7月1日起，正式將芬太尼類物質整類列管，成全球首個整類列管的國家。

不過，美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）本月24日公布一份報告指出，中國目前仍是美國走私芬太尼最大來源國。報告引述官方數據表示，美國去年有超過9萬3000件藥物過量致死案例，其中近7萬件起因為鴉片類藥物。

知識庫

什麼是芬太尼？

芬太尼屬合成類鴉片藥物，用於治療嚴重疼痛，亦可作麻醉劑使用。惟因起效快、藥效強，芬太尼及其結構類似化合物，近年被當作毒品吸食。在美國，芬太尼引起的濫藥、吸食過量致死的情況嚴峻。

中美聯手打擊芬太尼

2018年，時任美國總統特朗普曾聲稱，「大部分芬太尼來自中國」。中方表示將採取行動，打擊走私犯把芬太尼類物質輸入美國。

翌年，中美雙方宣佈攜手打擊芬太尼走私。兩國警方合作，破獲一個國際毒品販賣網絡，7名犯罪嫌疑人依法被判處死刑、有期徒刑等處罰。另外，中方亦宣佈將芬太尼列為受管制藥物。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美貿易戰】國家禁毒委：芬太尼非主要來自中國 不應與貿戰混為一談
2019/09/03
【中美貿易戰】國家禁毒委：芬太尼非主要來自中國 不應與貿戰混為一談
【中美角力】美起訴3名中國公民 涉非法交易芬太尼
2019/10/02
【中美角力】美起訴3名中國公民 涉非法交易芬太尼
中美聯手打「鴉片戰爭」 芬太尼案主犯河北被判死緩
2019/11/08
中美聯手打「鴉片戰爭」 芬太尼案主犯河北被判死緩
【中美角力】中國化學專家及其香港公司遭美制裁 涉販賣芬太尼
2020/08/26
【中美角力】中國化學專家及其香港公司遭美制裁 涉販賣芬太尼

你可能感興趣

【中美貿易戰】國家禁毒委：芬太尼非主要來自中國 不應與貿戰混為一談
12:50 2019/09/03
【中美貿易戰】國家禁毒委：芬太尼非主要來自中國 不應與貿戰混為一談
【中美角力】美起訴3名中國公民 涉非法交易芬太尼
16:06 2019/10/02
【中美角力】美起訴3名中國公民 涉非法交易芬太尼
中美聯手打「鴉片戰爭」 芬太尼案主犯河北被判死緩
00:13 2019/11/08
中美聯手打「鴉片戰爭」 芬太尼案主犯河北被判死緩
政治 貿易戰 中美關係 中美貿易戰 危險藥物 走私 販運毒品 有害化學物／毒品 特朗普 美國

上一篇文章

神舟十二號航天員傳回在軌拍攝高清照片　外媒這樣評價二次出艙

下一篇文章

中方提疫源新觀點：武漢疫情來自冷鏈3大理據（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

李冰冰用月薪14萬請不到家傭？面試洗菜已踢走20人
李冰冰用月薪14萬請不到家傭？面試洗菜已踢走20人
中方提疫源新觀點：武漢疫情來自冷鏈3大理據（第三版）
中方提疫源新觀點：武漢疫情來自冷鏈3大理據（第三版）
李亞鵬「撒嬌」吻女兒李嫣大腿 他捱轟後這樣回應（多圖,有片）
李亞鵬「撒嬌」吻女兒李嫣大腿 他捱轟後這樣回應（多圖,有片）
趙薇法國4億酒莊曝光 謝霆鋒也曾到訪拍節目（多圖）
趙薇法國4億酒莊曝光 謝霆鋒也曾到訪拍節目（多圖）
趙薇疑牽連旗下藝人 「國民初戀」王智開機前被易角
趙薇疑牽連旗下藝人 「國民初戀」王智開機前被易角
音樂人高曉松被封殺不亞趙薇 他曾宣稱解放軍是「黨衛軍」
音樂人高曉松被封殺不亞趙薇 他曾宣稱解放軍是「黨衛軍」