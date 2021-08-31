美懸紅500萬通緝中國籍毒梟 外交部促撤銷通緝停止抹黑（第二版）

▲ 美懸紅500萬通緝中國籍毒梟 外交部促撤銷通緝停止抹黑

一個跨國販毒集團非法販運類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）到美國，造成4死5傷。美國國務院周一（30日）宣佈，懸紅500萬美元，鼓勵提供信息，協助將該集團中國籍首腦張建逮捕歸案。

（新增中國外交部回應）

中國外交部發言人汪文斌回應稱，有關案件是中美雙方2016年以來聯合偵辦的一起案件，中方根據美方通報的有限線索開展大量工作，確認該中國公民的身份，並向美方通報相關信息。中方認為認定跨國販毒必須重事實、重證據。此案所涉藥物品種當時在中國並未列管，屬於普通化學品，中方曾多次要求美方提供相關中國公民涉嫌違反中國法律的證據，但美方迄今仍未提供。

汪文斌表示，美方在明知懸賞通緝難以實現的情況下，時隔三年又懸賞緝捕該中國公民，這將嚴重破壞中美禁毒合作的基礎，為下一步雙方合作製造障礙，由此帶來的後果應由美方承擔。中方鄭重要求美方停止懸賞緝捕行為。

他續指，2019年5月1日，在中國芬太尼問題並不突出的情況下，中方本著人道主義立場，在全球範圍內率先宣佈正式整類列管芬太尼物質，積極幫助美方應對鴉片濫用危機。美方已通過多種渠道向中方表示感謝，認為禁毒合作是中美執法合作的重點和亮點。中方敦促美方尊重事實真相，立即撤銷公開懸賞通緝相關中國公民的行動，停止抹黑攻擊中方的行為，為雙方執法合作營造良好氛圍。

美國國務院消息稱，張建為該跨國販毒集團的主要領導人。2013至2016年間，販運管制藥物到美國；在北達科他、俄勒岡、北卡羅來納及新澤西州，造成4人因藥物過量致死，5人身體嚴重損傷。

國務院指出，若有民眾提供情報資訊，協助美方找到張建藏身之處，或將他逮捕歸案或定罪，就能獲得最高500萬美元獎金。

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據美國之音報導，張建早於2017年就被美國司法部起訴，被控通過網路向美國毒販和個人兜售藥物，再利用郵寄或國際包裹運送服務交遞產品。

▲ 美國財政部2018年制裁張建（圖上方）時製作的相關共犯組織圖。（美國財政部圖片）

時至2018年1月，張建再與多名中國、美國及加拿大籍公民被控販毒、販運違法藥物導致美國人死亡或身體嚴重受傷、違反有關持續犯罪集團的法律以及國際洗錢。數名美國公民已被定罪並被判處20年至終身監禁。

同年，美國財政部國外資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）將張建認定為「重大外國毒品走私人士」。司法部指出，若被定罪，張建最高可能面臨無期徒刑與1250萬美元罰鍰。

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今年6月，中國國家禁毒辦及公安部亦已通報稱，自今年7月1日起，正式將芬太尼類物質整類列管，成全球首個整類列管的國家。

不過，美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）本月24日公布一份報告指出，中國目前仍是美國走私芬太尼最大來源國。報告引述官方數據表示，美國去年有超過9萬3000件藥物過量致死案例，其中近7萬件起因為鴉片類藥物。

知識庫 什麼是芬太尼？ 芬太尼屬合成類鴉片藥物，用於治療嚴重疼痛，亦可作麻醉劑使用。惟因起效快、藥效強，芬太尼及其結構類似化合物，近年被當作毒品吸食。在美國，芬太尼引起的濫藥、吸食過量致死的情況嚴峻。 中美聯手打擊芬太尼 2018年，時任美國總統特朗普曾聲稱，「大部分芬太尼來自中國」。中方表示將採取行動，打擊走私犯把芬太尼類物質輸入美國。 翌年，中美雙方宣佈攜手打擊芬太尼走私。兩國警方合作，破獲一個國際毒品販賣網絡，7名犯罪嫌疑人依法被判處死刑、有期徒刑等處罰。另外，中方亦宣佈將芬太尼列為受管制藥物。

責任編輯：易燕丹

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