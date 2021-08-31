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【中國樓市】住建部：確保城市住房租金年漲幅不超5%

經濟脈搏 15:21 2021/08/31

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住房和城鄉建設部今日（31日）發布《關於在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》提出，嚴格控制大規模拆除和增建，確保住房租賃市場供需平穩，城市住房租金年度漲幅不超過5%。

通知指出，近期，各地積極推動實施城市更新行動，但有些地方出現繼續沿用過度房地產化的開發建設方式、大拆大建、急功近利的傾向，隨意拆除老建築、搬遷居民、砍伐老樹，變相抬高房價，增加生活成本，產生了新的城市問題。

批過度房地產化 變相抬高房價

通知強調，要堅持劃定底線，防止城市更新變形走樣。一方面，各地要嚴格控制大規模拆除。除違法建築和經專業機構鑑定為危房且無修繕保留價值的建築外，不大規模、成片集中拆除現狀建築，原則上城市更新單元（片區）或項目內拆除建築面積不應大於現狀總建築面積的20%。

 另一方面，要嚴格控制大規模增建。除增建必要的公共服務設施外，不大規模新增老城區建設規模，不突破原有密度強度，不增加資源環境承載壓力。嚴格控制老城區改擴建、新建建築規模和建設強度，原則上更新單元（片區）或項目內拆建比不宜大於2。 

此外，各地要嚴格控制大規模搬遷。不大規模、強制性搬遷居民，不改變社會結構，不割斷人、地和文化的關係。要尊重居民安置意願，鼓勵以就地、就近安置為主，改善居住條件，保持鄰里關係和社會結構，城市更新單元（片區）或項目居民就地、就近安置率不宜低於50%。

通知並強調，要嚴格執行棚戶區改造政策，不得以棚戶區改造名義開展城市更新。

同時，確保住房租賃市場供需平穩。不短時間、大規模拆遷城中村等城市連片舊區，防止出現住房租賃市場供需失衡加劇新市民、低收入困難群眾租房困難。穩步實施城中村改造，完善公共服務和基礎設施，改善公共環境，消除安全隱患，同步做好保障性租賃住房建設，統籌解決新市民、低收入困難群眾等重點群體租賃住房問題，城市住房租金年度漲幅不超過5%。

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責任編輯：蒯宇澄

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