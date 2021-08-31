▲ 數十官媒極罕同轉一文：紅色回歸 應對美國顏色革命

中央至地方數十間官方媒體罕有地自29日晚起，陸續轉載一篇題為《每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行》的評論文章，為中央近期整肅娛樂圈、互聯網反壟斷等行動作出解說，直言這些變革「將蕩滌一切塵埃」，讓紅色回歸、英雄回歸、血性回歸，應對美國通過「第五縱隊」對中國發動顏色革命。

這篇文章最初由一個叫「李光滿冰點時評」的微信公眾號發出，而其後《人民日報》、新華社、《解放軍報》、中央電視台、《中國青年報》、《光明日報》、中新社等中央、軍方、乃至半官方及地方媒體，幾乎同步轉發，步伐一致甚為罕見。

娛樂圈大整頓 中紀委訪談籲「斬斷亂象頻生的資本鏈」

音樂人高曉松被封殺不亞趙薇 他曾宣稱解放軍是「黨衛軍」

文章首先大篇幅講述內地近月整治娛樂圈亂象的措施，點名鄭爽、趙薇及高曉松等多人。其中對趙薇的批評的措詞相當強烈，指她20年前身穿侵華日軍的旭日旗出現在公眾視野，卻不僅沒有遭到封殺，反而在中國的資本市場上呼雲喚雨。

李光滿冰點時評 談整肅娛圈及金融圈

文章又說，「與趙薇同時下架的還有另一個美國人高曉松，我國網上、電視台長期都有他的節目《曉說》、《曉松奇談》等，他胡扯亂談歷史，崇美跪美，忽悠了一批中國人成為他的粉絲」。

「李光滿冰點時評」文章接著把筆鋒轉向金融領域，點名「螞蟻上市被叫停」，「中央整頓經濟秩序」，「反壟斷」，「阿里被罰182億元」，「滴滴被查」等連串事件。

「變革將蕩滌一切塵埃」

文章直指，「中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命」。文章更說：

這次變革將蕩滌一切塵埃，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地，紅色回歸，英雄回歸，血性回歸。

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文章最後提及美國對中國的威脅，指「美國正在對中國實施越來越嚴厲的軍事威脅、經濟及科技封鎖、金融打擊、政治及外交圍剿，正在對中國發動生物戰、網絡戰、輿論戰、太空戰，力度越來越大地通過中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命」。

文章強調，「中國正在發生的這場深刻變革，正是為了應對當前嚴峻而復雜的國際形勢，正是為了應對美國已經開始對中國發動的野蠻而兇猛的攻擊」。

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責任編輯：鄧國強

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