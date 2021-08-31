8月PMI數據透露疫情影響仍大 料下半年政策將邊際放鬆

受疫情和汛情影響，內地8月官方製造業和非製造業PMI（採購經理人指數）均降至18個月最低，需求面亦有待增強、小型企業景氣水平持續偏低。分析指，數據顯示三季度經濟擴張步伐存在一定放緩壓力，預示下半年政策將出現邊際放松，確保經濟平穩運行。

三季度經濟擴張承壓 料下半年政策重「穩」

內地8月官方製造業PMI錄50.1，略遜於預期50.2，前值50.4；非製造業PMI錄得47.5，預期52，前值53.3，是2020年3月份以來首次降至臨界點以下。從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

據路透社報道，光大銀行分析師周茂華稱，數據顯示三季度經濟擴張步伐存在一定放緩壓力，預示下半年政策將出現邊際放松，確保經濟平穩運行。

他並稱，目前重要的是精準對衝短期因素，激發微觀主體活力，穩就業、促內需；同時，針對海外防疫與經濟復甦複雜形勢，通過宏觀調控政策跨周期設計，促進經濟均衡、可持續擴張。

中國物流信息中心的文韜指出，9月市場需求或有回升空間，當前原材料成本壓力依然較大和企業對後市預期有所下降值得關注，四季度應著力化解市場需求壓力，強化經濟增長動力，同時加強大宗商品保供穩價，降低企業負擔，增加有效需求。

內地8月官方製造業PMI錄50.1遜預期 企業經營明顯放緩

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開源證券首席經濟學家趙偉分析，中期來看，隨著地產和出口風險顯露，中國四季度經濟加速回落，或是年內市場低估的潛在風險。疫情反復擾動下，居民收入修復緩慢，拖累消費修復進度低於預期；財政後置可能一定程度對衝經濟下行，但較難改變經濟趨勢。

疲弱的PMI數據令A股繼續震盪。截止收市，滬指報3543點，漲0.45%；深成指報14328點，跌0.66%；創指報3214點，跌1.76%。

責任編輯：尹航

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